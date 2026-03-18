Представлен Lenovo Legion Y700 Gen 5 — топовый игровой планшет за 52,5 тыс. рублей

Компания Lenovo представила в Китае новый игровой планшет Lenovo Legion Y700 Gen 5. В начале марта устройство уже вышло на глобальном рынке под названием Lenovo Legion Tab (8.8″, 5).

По характеристикам обе модели полностью идентичны. Единственным отличием стали расцветки. Legion Y700 Gen 5 доступен в черном, белом, зеленом и фиолетовом цвете.

Игровой планшет получил 8,8-дюймовый IPS-экран с разрешением 3040х1904 пикселей и частотой обновления 165 Гц. «Под капотом» расположился флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти (LPDDR5T) и хранилищем до 1 ТБ (UFS 4.1 Pro) с поддержкой карт памяти microSD до 2 ТБ.

За автономность Legion Y700 Gen 5 отвечает аккумулятор на 9000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 68 Вт.

Стоимость Lenovo Legion Y700 Gen 5 на китайском рынке начинается от 4299 юаней (~52 500 рублей).