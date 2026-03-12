Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone | The GEEK
Вышли iOS 16.7.15 и iOS 15.8.7 для старых iPhone

Обновление включает важное изменение.
Редакция The GEEK сегодня в 09:27

Apple выпустила новые версии прошивок для старых моделей iPhone и iPad — iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 и iPadOS 15.8.7.

В этих обновлениях устранена уязвимость Coruna, обнаруженная специалистами Google. Через нее злоумышленники могли взломать устройства, на которых установлены старые версии iOS и iPadOS.

Все прошивки уже доступны для загрузки «по воздуху» на следующих устройствах:

  • iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE 1-го поколения — iOS 15.8.7;
  • iPad Air 2 и iPad mini 4 — iPadOS 15.8.7;
  • iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X — iOS 16.7.15;
  • iPad Pro 9,7”, iPad Pro 12,9” 1-го поколения и iPad 5 — iPadOS 16.7.15.
