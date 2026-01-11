Звезда «Очень странных дел» может присоединиться к киновселенной Marvel | The GEEK
Звезда «Очень странных дел» может присоединиться к киновселенной Marvel

Поклонники уже строят теории.
Редакция The GEEK сегодня в 19:44

Американский актёр и музыкант Джо Кири, известный по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела», может присоединиться к киновселенной Marvel. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэниэл Рихтман.

По его данным, студия Marvel Studios проявляет интерес к актёру и рассматривает его на пока нераскрытую роль в одном из будущих проектов.

Джо Кири

Новость быстро вызвала волну обсуждений среди фанатов. В соцсетях и на форумах уже активно строят теории о возможном персонаже, которого мог бы сыграть актёр. Одна из самых популярных версий — Гарри Осборн, одна из ключевых фигур в историях о Человеке-пауке.

