«Человек-паук 3» Сэма Рэйми выйдет в 4K UHD в нескольких коллекционных изданиях

Трилогия «Человек-паук» режиссёра Сэма Рэйми по праву считается культовой, однако третья часть франшизы до сих пор остаётся самой спорной. Тем не менее, это не мешает возвращать фильм на экраны и перевыпускать в новых форматах.

Ранее все три картины вновь показывали в кинотеатрах, а теперь стало известно, что «Человек-паук 3» (2007) выйдет в формате 4K UHD в виде ограниченного коллекционного издания.

Для поклонников подготовлено сразу несколько вариантов издания:

Версия с лентикулярным слипкейсом с Веномом — $140;

Версия с лентикулярным слипкейсом с Песочным человеком — $125;

Версия со стандартным слипкейсом с Человеком-пауком — $128;

Комплект 3-в-1 в специальном боксе — $388.

Все издания включают единый металлический бокс, слипкейсы, буклеты, открытки, карточки персонажей, конверт, а также эксклюзивные номерные стикеры. Специальный бокс 3-в-1 содержит все три слипкейса из отдельных изданий.

Все коллекционные версии уже доступны для предзаказа. Релиз состоится 28 марта 2026 года.