«Человек-паук 3» Сэма Рэйми выйдет в 4K UHD в нескольких коллекционных изданиях | The GEEK
close
Новости

«Человек-паук 3» Сэма Рэйми выйдет в 4K UHD в нескольких коллекционных изданиях

Они поставляются с металлическим боксом, эксклюзивными слипкейсами, буклетами, открытками и карточками.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:57

Трилогия «Человек-паук» режиссёра Сэма Рэйми по праву считается культовой, однако третья часть франшизы до сих пор остаётся самой спорной. Тем не менее, это не мешает возвращать фильм на экраны и перевыпускать в новых форматах.

Ранее все три картины вновь показывали в кинотеатрах, а теперь стало известно, что «Человек-паук 3» (2007) выйдет в формате 4K UHD в виде ограниченного коллекционного издания.

spider-man3mantasteelbook

Для поклонников подготовлено сразу несколько вариантов издания:

  • Версия с лентикулярным слипкейсом с Веномом — $140;
sm3_dlsb
  • Версия с лентикулярным слипкейсом с Песочным человеком — $125;
sm3_dlsa
  • Версия со стандартным слипкейсом с Человеком-пауком — $128;
sm3_fs
  • Комплект 3-в-1 в специальном боксе — $388.
sm3_oc

Все издания включают единый металлический бокс, слипкейсы, буклеты, открытки, карточки персонажей, конверт, а также эксклюзивные номерные стикеры. Специальный бокс 3-в-1 содержит все три слипкейса из отдельных изданий.

Все коллекционные версии уже доступны для предзаказа. Релиз состоится 28 марта 2026 года.

id·217406·20260109_1257
Вышел трейлер фильма «Очень странные дела: Последнее приключение»
LEGO выпустит набор со шлемом Саурона из «Властелина колец»
Hot Toys представила реалистичную фигурку Человека-паука Тоби Магуайра
7 необычных фильмов для новогодних каникул, которые точно стоит посмотреть
«Очень странные дела» подходят к концу. Вышел последний трейлер финального эпизода
В России представили кольцо по сериалу «Очень странные дела»
На Apple TV вышел финал первого сезона сериала «Одна из многих»
Расписание выхода серий 5 сезона «Очень странные дела»
Церемония «Оскар» станет эксклюзивом YouTube
Расписание выхода серий 1 сезона «Одна из многих» (Pluribus)
Новый набор LEGO воссоздал финальную битву в «Человеке-пауке 3» с Тоби Магуайром

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры