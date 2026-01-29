Доктор Дум не злодей? Раскрыты детали сюжета фильма «Мстители: Судный день» | The GEEK
Доктор Дум не злодей? Раскрыты детали сюжета фильма «Мстители: Судный день»

Инсайдеры постепенно раскрывают детали грядущего кинокомикса от братьев Руссо.
Редакция The GEEK сегодня в 19:35

Пока Marvel Studios и братья Руссо держат в секрете подробности сюжета «Мстителей: Судный день», пищу для размышлений подкидывают инсайдеры. Известный информатор MyTimeToShineHello рассказал, что в начале фильма Виктор фон Дум не будет показан как злодей.

Персонаж Роберта Дауни-младшего попытается предотвратить уничтожение Мультивселенной и ради этого объединится с супергероями. Его главной целью станет остановка вторжений из других измерений.

«В «Мстителях: Судный день» Виктор обращается за помощью к Фантастической четверке в связи с угрозой вторжений из других измерений. Вместе со Стивом Роджерсом они отправляются на своем корабле во вселенную MCU, чтобы предупредить всех, а затем объединяют усилия и направляются во вселенную Людей Икс — источник следующего вторжения, которое уничтожит их Земли. У них есть план, как всё исправить»,

— MyTimeToShineHello.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится на 18 декабря 2026 года.

