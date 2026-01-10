Более 80 сюжетных дыр и несостыковок в сериале «Очень странные дела»

Российские фанаты сериала «Очень странные дела» нашли более 80 сюжетных дыр, брошенных или так и не доведённых до логического конца арок в популярном проекте Netflix. Так, по ряду ключевых событий сериал либо вовсе не дал объяснений, либо представил их настолько расплывчато, что вопросов стало только больше.
Сюжетные дыры и несостыковки в сериале «Очень странные дела»
- Линия Сьюзи и Дастина так и не была завершена.
- Связь Уилла с коллективным разумом остаётся необъяснённой. После гибели Истязателя разума и Векны Уилл остаётся полностью здоров, хотя ранее чувствовал боль, когда демогоргонов поджигали.
- Глубокая связь Уилла с Генри/Векной раскрыта крайне поверхностно.
- Сам Генри раскрыт слишком слабо. Многие аспекты его мотивации, логики и прошлого остаются неясными.
- Линия писем Макс, которые она писала всем друзьям перед конфронтацией с Векной в 4 сезоне, ни к чему не привела.
- Проблема со зрением Макс. Если она ослепла, то, очнувшись, не могла бы видеть. Однако в сериале она видит без какого-либо объяснения. Откуда вернулось зрение и что вообще произошло с её телом остаётся загадкой.
- Кто открыл замок в доме Байерсов в 1 сезоне, когда Демогоргон преследовал Уилла, до сих пор неизвестно. При этом сам демогоргон не обладает телекинезом.
- В финальной битве не появляется ни одного демогоргона, демопса или демомыши.
- Мотивация Векны в отношении Уилла остаётся нераскрытой. Зачем он пробудил его способности, позволил подключиться к коллективному разуму и так долго держал его «сосудом» системы?
- Происхождение сил Уилла так и не сыграло роли. Нам неоднократно подчёркивали важность природы его способностей и разницу между wizard и sorcerer. Однако в итоге это никак не повлияло на сюжет и не получило развития.
- Хоппер подвергается влиянию Векны, но не впадает в транс. Почему его контакт с Векной работает иначе?
- Судьба семьи Тернбоу остаётся за кадром.
- Исчезновение доктора Кея. Персонаж был введён как значимая фигура, но ее дальнейшая судьба так и не раскрыта.
- Неопределённый финал Робин и Викки.
- Полное отсутствие матери Макс. Где она была всё это время, пока её дочь находилась в критическом состоянии?
- Линия с «сигналами» ни к чему не привела. Разговоры о сигналах подчёркивались как значимые, но не получили никакого развития или практического применения в сюжете.
- Джойс и Хоппер никогда не рассказали детям о Генри, несмотря на то, что они знали его ещё со школьных лет.
- Почему Генри понадобилось именно 12 детей? Число подчёркивается, но не объясняется. Сериал не раскрывает логику этого выбора.
- Странное поведение Майка с 3 сезона остаётся без объяснений. Сериал так и не даёт чёткого ответа, что именно с ним происходило.
- Финальный план выглядит не соразмерным масштабу угрозы, которую Векна представлял на протяжении всего сериала. Контраст между заявленной мощью антагониста и способом его поражения вызывает вопросы.
- Несостыковка с последствиями пребывания в Изнанке. В первых сезонах Уилл после Изнанки и лоз был серьёзно болен. В 5 сезоне другие дети просто отрыгивают тёмные частицы. Почему последствия настолько разные?
- Судьба беременных женщин из лаборатории. Нам показали их существование, но не объяснили, что с ними стало дальше. Этот факт не может быть незначительным, учитывая тематику экспериментов и их масштабы.
- История Майка в эпилоге не имеет логической опоры. Он не был свидетелем того, что произошло с Кали, Оди также ничего ему не рассказывала об их плане. Тогда откуда взялась история, которую он озвучивает в эпилоге?
- День рождения Уилла просто проигнорировали.
- Отсутствует предыстория Петти и Генри.
- Неизвестный мужчина с чемоданчиком. Кто он такой и почему Генри его убивает в сериале не объясняется.
- Видение Векны, показанное Уиллу, так и не раскрыто.
- Судьба детей, когда они находились в ключевом воспоминании Генри остаётся неизвестной. Они собирались сбежать через портал, но что с ними произошло неясно.
- Тед Уилер жив и это просто констатация факта.
- Как Оди узнала о существовании Уилла после его исчезновения? В сериале не показан момент или механизм, через который она получила эту информацию.
- Арка Уилла. Его эпилог оказывается не его сценой, а видением Майка. В итоге у одного из ключевых персонажей сериала нет собственного завершения арки, что выглядит особенно странно для финала.
- Зачем показывали школьные воспоминания Генри? Эта информация никак не используется дальше, она не влияет ни на сюжет, ни на его раскрытие как персонажа.
- Почему Майк не смог обнять Уилла в аэропорту? Этот момент подчёркнут визуально и эмоционально, но не получает никакого объяснения или продолжения.
- Обещанной «самой жестокой смерти» так и не было.
- Как Хоукинсу объяснили, что Хоппер жив? Учитывая, что его официально считали погибшим, отсутствие объяснения для города и окружения выглядит серьёзной сюжетной дырой.
- «November 6» никак не сыграло. Дата, которая многократно подчёркивалась как символическая и ключевая, в итоге не получила сюжетного веса и не была использована в финале.
- Каноничность The First Shadow не имеет последствий. Если пьеса канонична, почему её элементы никак не интегрированы в сериал? Между сериалом и пьесой почти нет ни параллелей, ни перекличек.
- Истязатель разума побеждён слишком легко. Он позиционируется как самая древняя и могущественная сущность, однако его поражение занимает меньше времени и усилий, чем борьба с Билли в 3 сезоне.
- Линия Майка и Оди не получает логического разрешения. Даже в момент, когда девушка находится на грани смерти, Майк не говорит, что любит её. Их конфликт с 4 сезона строился именно вокруг его неспособности выражать чувства. Картина Уилла могла бы стать ключом к разрешению этой линии, но к ней так и не возвращаются.
- Логика времени Изнанки противоречит сама себе. Изнанка застряла в дне своего создания, но при этом в ней отражается день со снежным балом. Почему? Нам не отвечают. И как Джойс общалась с Уиллом через гирлянды, если стена была разрисована позже, чем появилась Изнанка? Если Изнанка «застряла во времени», Уилл физически не мог видеть эту стену и взаимодействовать с ней.
- Новая способность Оди появляется без объяснений. Она может «приглашать» других людей в свой разум и проводить их в чужие воспоминания. Как она этому научилась не показано. Ранее это умение считалось уникальным и было связано исключительно с Кали, которая позиционировалась как «единственная», способная на подобное.
- Аномальное количество «совпадений». Джойс забывает возраст Уилла. Майк впервые за весь сериал называет Джойс по имени. В начале 7 серии указывается дата без года – это крайне редкий приём для сериала. Генри несколько раз подряд буквально ломает четвёртую стену. Стрелка рычага меняет цвет. Уилл говорит о милкшейках из Melvald’s и прогулках по лесу.
- Военная линия 5 сезона оказывается бессмысленной. Весь конфликт с военными не приводит ни к каким последствиям.
- «Счастливый конец» Уилла не его счастливый конец. Формально ему дают позитивный финал, но он не соответствует его внутренней арке.
- Несостыковка с природой Векны и Истязателя разума. Ранее подчёркивалось, что холод для них естественная среда. Почему в финале они находятся в условной «пустыне»?
- Линия различий способностей Кали ни к чему не ведёт. Нам отдельно проговаривают, что Кали обладает иными способностями, нежели другие дети. Но зачем это подчёркивать, если дальше это никак не влияет ни на сюжет, ни на финальное противостояние?
- Полное исчезновение русской линии. Русские, сыгравшие огромную роль в 3 сезоне и напрямую повлиявшие на развитие конфликта, больше никогда не появляются. Их вклад в глобальные события просто обрывается без объяснений.
- Разрушение четвёртой стены через Лукаса. Фраза Лукаса «Я больше не верю в совпадения» звучит как прямой комментарий к происходящему. При этом сериал сам подаёт происходящее как очередное совпадение, это эффект метакомментария без смыслового продолжения.
- Несостыковка с участием Кали. Как она могла использовать свои способности, чтобы помочь Оди, если лаборатория была взорвана раньше? Хронология событий не сходится, а объяснения этому не дают.
- Неясная мораль арки Оди. Каков итоговый смысл её истории? Что, чтобы остановить насилие она должна умереть? Такая трактовка выглядит крайне сомнительной и противоречит всей ранее выстроенной теме выбора, свободы и жизни вопреки экспериментам.
- Исчезновение Изнанки не объяснено. Совершенно непонятно, как именно исчезла Изнанка, которая существовала много лет и была фундаментальной частью мира сериала. Нам не показывают ни процесса её уничтожения, ни механики происходящего.
- Нелогичная свобода передвижения Мюррея. Остаётся совершенно непонятным, каким образом Мюррей смог провозить большое количество продовольствия, снаряжения и оружия на закрытую территорию, находящуюся под контролем военных.
- Конец сил Уилла так и не был раскрыт. Сериал не объясняет, что произошло с силами Уилла после победы над Векной.
- Отношения Нэнси и Джонатана показаны крайне смазано. Их линия не получает чёткого завершения.
- Образование Макс не выдерживает никакой логики. Она провела около двух лет в коме, после чего ей требуется длительная реабилитация. В реальности она не могла бы просто окончить школу наравне с остальными.
- Нам не показали, что стало с Мюрреем и профессором Кларком.
- Отсутствует сцена прыжка Оди из лаборатории в разлом.
- Побег Эрики и профессора Кларка не поддаётся объяснению. Как они смогли выбраться из башни, если военные полностью окружили территорию?
- Нэнси + Джонатан + «чудесное» застывание цемента. В определённый момент цемент просто перестаёт литься, а комната внезапно застывает без каких-либо объяснений происходящего. Ни технической причины, ни вмешательства сил, ни последствий этого процесса нам не показывают.
- Противоречие с уничтожением материи и отсутствием последствий. Ранее Дастин прямо говорил, что если они уничтожат материю между мирами, то конец придёт всем, все погибнут. Однако в финале эту материю каким-то образом всё же уничтожают и в результате с героями и с Хоукинсом в целом всё оказывается «хорошо и прекрасно».
- Арка Нэнси теряет логику. На протяжении всех сезонов Нэнси последовательно показывали как человека, который чётко знает, чего хочет. Однако внезапно в сцене с Джонатаном она заявляет, что сама не знает, чего хочет, что полностью противоречит её предыдущему развитию. В эпилоге Нэнси отчисляется из университета и устраивается на непонятную работу без ясной перспективы.
- Почему Дерек внезапно сильнее Векны? В результате возникает ощущение, что правила силы и иерархии антагонистов меняются от сцены к сцене, исключительно ради удобства сюжета.
- Почему Генри дал Холли ее любимую песню, если это потенциально может помочь спасти ее?
- На плакате с Эдди, которые расклеивал его дядя после пропажи написано, что ему 17, но ему 20
- Несостыковка с детством Генри: школа, лаборатория и отсутствие контроля со стороны властей.
- Как Генри вообще мог ходить в обычную школу, если по канону он практически всё детство провёл в лаборатории и фактически там вырос.
- Векна знал о плане компании, но ничего не предпринял. По логике сериала злодей имел доступ к разуму Оди и знал о её плане. Тем не менее, он ничего не делает. При этом режиссёры братья Даффер позже заявили, что Векна «просто не ожидал нападения». Это объяснение напрямую противоречит показанному в сериале знанию антагониста о происходящем.
- Генри Крилл существовал «в вакууме» для всех взрослых персонажей.
- Выход Холли из воспоминания Генри. Остаётся непонятным, как именно Холли смогла выбраться из воспоминания Генри, если по канону Генри её вырубает.
- Исчезновение Аргайла и доктора Оуэнса. Совершенно непонятно, куда в итоге пропали Аргайл и доктор Оуэнс. Оба персонажа играли важную роль в развитии сюжета. Однако в финале их судьба просто не проговаривается.
- Несостыковка с водой в Изнанке. По установленным правилам мира в Изнанке нет жидкостей: бассейн в доме Стива пуст, Озеро влюблённых тоже пустое. Это показывалось в предыдущих сезонах. Однако в финале внезапно появляется вода в лаборатории. При том, что это неиспользуемое пространство и никто физически не мог её туда налить.
- Бессмысленность ожидания военных и самого плана проникновения в Изнанку.
- Противоречие с опасностью Изнанки. В первом сезоне военные, а также Хоппер и Джойс, заходили в Изнанку только в защитных костюмах. Однако в 4 и 5 сезонах герои спокойно бегают по Изнанке без какой-либо защиты.
- Признание Уилла перед толпой не имел сюжетного смысла. Сцена подаётся как важный шаг и как действие, которое якобы должно было помочь Уиллу противостоять Векне. Однако по факту это не приводит ни к каким последствиям: сцена никак не влияет ни на конфликт, ни на исход событий.
- Побег Оди из фургона с глушилками и «вход» Майка в её голову не имеют логики. Ранее нам уже показывали, что даже одна глушилка практически лишала её сил: она с трудом могла ходить и даже разговаривать. Кроме того, остаётся необъяснённой сцена с Майком: как именно он попал в её голову. Механика этого взаимодействия не проговаривается, не визуализируется и не связывается с ранее показанными способностями.
- Бинокль Холли. Совершенно непонятно, какой смысл вкладывался в сцену, где бинокль Холли именно в форме горы/воспоминания Генри. Это подаётся как визуально значимый момент, будто бы символ или предзнаменование, однако сериал никак не объясняет.
- Воздействие Измерения Х на организм. В каноне ранее чётко показывалось, что пребывание в измерении Х фатально влияет на человеческое тело. На этом фоне абсолютно нелогично, что главные герои в финале спокойно гуляют по Измерению Х
- Несоответствие возможностей Оди в прошлом и в финале.
- Побег Оди из лаборатории не выдерживает логики. В 4 сезоне нам показывают, что путь побега ей показал Генри. Однако после того, как она отправляет его в Измерение Х, Оди впадает в кому и теряет память. Следовательно, она не могла помнить маршрут выхода.
- Убийство демогоргона в конце 1 сезона противоречит потере памяти Оди. В финале 1 сезона она уничтожает демогоргона тем же способом, которым ранее отправила Генри в Измерение Х. Но если она не помнила ни сам момент изгнания Генри, ни механизм использования этой силы, то как она смогла повторить это действие осознанно?
- Линия матери Оди и её способностей оказалась полностью брошенной. Во втором сезоне нам показали мать Эл и выяснили, что у неё тоже есть способности. Однако сериал так и не объясняет, откуда они взялись, какова их природа и почему именно она ими обладает.
- Иллюзия «окончательной победы» над Изнанкой и Истязателем разума не имеет логики. Финал подаётся так, будто уничтожение Изнанки автоматически уничтожило всё остальное. Однако это противоречит ранее установленным правилам мира. Кроме того, даже если Изнанку удалось разрушить, это не равно уничтожению целого другого измерения. Максимум — был разрушен текущий мост или конкретная точка соприкосновения миров. Логично предположить, что при таких условиях разрыв между измерениями может возникнуть снова, рано или поздно.
- Фрагменты Истязателя Разума Во втором томе 5 сезона нам прямо показывают, как частичка Истязателя разума вылетает из демогоргона в момент, когда Уилл заходил в разум Векны. Камера акцентирует внимание на том, что эта сущность поднимается по радиовышке. Однако дальше её судьба никак не раскрывается: куда она делась, была ли уничтожена, растворилась или продолжила существовать?
- Линия Терри Айвс логически противоречива и не завершена.
