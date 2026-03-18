В России хотят обязать маркировать весь ИИ-контент и ужесточить контроль над сервисами

Минцифры опубликовало законопроект о регулировании искусственного интеллекта.
Редакция The GEEK вчера в 23:53

Минцифры разместило законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта» на портале нормативных правовых актов. Документ касается как компаний, так и частных лиц, работающих с ИИ. Общественное обсуждение продлится до 15 апреля 2026 года, а вступление в силу запланировано на 1 сентября 2027 года.

В проекте закрепляется курс на развитие «суверенных» и «национальных» ИИ-моделей. Такие системы должны разрабатываться и обучаться в России, а также соответствовать требованиям, которые дополнительно установит правительство.

Для государственных систем и критической инфраструктуры предлагается использовать только «доверенные ИИ-модели» из специального реестра. Они обязаны соответствовать стандартам безопасности и обрабатывать данные исключительно внутри страны.

Законопроект также вводит ряд прав для пользователей. Компании должны уведомлять о применении ИИ при оказании услуг без участия человека. Пользователи смогут обжаловать решения, принятые с использованием ИИ, и требовать компенсацию в случае вреда.

Также в документе прописан принцип разработки и применения ИИ с учётом «традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Речь идёт о таких ориентирах, как жизнь и достоинство человека, права и свободы, патриотизм, гражданственность, служение стране, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, а также гуманизм, справедливость, взаимопомощь и историческая преемственность.

Отдельный блок посвящён обязанностям участников рынка. Разработчики должны исключать дискриминационные алгоритмы и предотвращать создание незаконного контента. Операторы — тестировать системы и предупреждать об ограничениях, а владельцы сервисов — контролировать использование ИИ.

Ответственность за нарушения будет распределяться между разработчиком, оператором, владельцем сервиса и пользователем в зависимости от степени вины. При этом пользователь отвечает за незаконное использование ИИ-контента, если действовал умышленно.

Дополнительно предлагается обязательная маркировка всех сгенерированных аудио и видео. Соцсети должны проверять наличие таких отметок и при необходимости самостоятельно маркировать или удалять контент.

Читайте также
Таинственная модель ИИ Hunter Alpha может оказаться новым DeepSeek V4
DeepSeek

Таинственная модель ИИ Hunter Alpha может оказаться новым DeepSeek V4

На платформе OpenRouter появилась анонимная модель ИИ Hunter Alpha. Разработчики предполагают, что за ней может стоять китайская компания…
OpenAI обновила линейку ИИ-моделей: вышли GPT-5.4 mini и nano
ChatGPT

OpenAI обновила линейку ИИ-моделей: вышли GPT-5.4 mini и nano

Они стали быстрее, дешевле и получили расширенные возможности для работы с текстом и данными.
DeepSeek готовит новую ИИ-модель V4 с контекстом до 1 млн токенов
DeepSeek

DeepSeek готовит новую ИИ-модель V4 с контекстом до 1 млн токенов

По данным источников, релиз может состояться уже в апреле.
Домашний интернет с лимитом: провайдер «Дом.ру» начал ограничивать скорость после 3 ТБ трафика
интернет

Домашний интернет с лимитом: провайдер «Дом.ру» начал ограничивать скорость после 3 ТБ трафика

После превышения 3 ТБ скорость соединения снижается.
Ещё по теме
Учёные обнаружили неожиданный эффект ИИ: люди начинают думать одинаково

Учёные обнаружили неожиданный эффект ИИ: люди начинают думать одинаково
Perplexity представила локального ИИ-агента Personal Computer

Perplexity представила локального ИИ-агента Personal Computer
Яндекс обучил ИИ искать доступные кафе для маломобильных пользователей

Яндекс обучил ИИ искать доступные кафе для маломобильных пользователей
Яндекс Станции получили продвинутую ИИ-модель Алисы

Яндекс Станции получили продвинутую ИИ-модель Алисы
Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах

Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах
Claude Code теперь ищет ошибки в коде с помощью нескольких ИИ-агентов

Claude Code теперь ищет ошибки в коде с помощью нескольких ИИ-агентов
«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа

«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа
Luma выпустила ИИ-модель Uni-1, которая думает перед тем, как рисовать 

Luma выпустила ИИ-модель Uni-1, которая думает перед тем, как рисовать 
Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте

Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте
Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽

Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽
Ваши личные фото в общем доступе: в мессенджере MAX нашли новую уязвимость

Ваши личные фото в общем доступе: в мессенджере MAX нашли новую уязвимость
OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании

OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании
«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android

«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android
OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT

OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT

