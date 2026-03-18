В России хотят обязать маркировать весь ИИ-контент и ужесточить контроль над сервисами

Минцифры разместило законопроект «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта» на портале нормативных правовых актов. Документ касается как компаний, так и частных лиц, работающих с ИИ. Общественное обсуждение продлится до 15 апреля 2026 года, а вступление в силу запланировано на 1 сентября 2027 года.

В проекте закрепляется курс на развитие «суверенных» и «национальных» ИИ-моделей. Такие системы должны разрабатываться и обучаться в России, а также соответствовать требованиям, которые дополнительно установит правительство.

Для государственных систем и критической инфраструктуры предлагается использовать только «доверенные ИИ-модели» из специального реестра. Они обязаны соответствовать стандартам безопасности и обрабатывать данные исключительно внутри страны.

Законопроект также вводит ряд прав для пользователей. Компании должны уведомлять о применении ИИ при оказании услуг без участия человека. Пользователи смогут обжаловать решения, принятые с использованием ИИ, и требовать компенсацию в случае вреда.

Также в документе прописан принцип разработки и применения ИИ с учётом «традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Речь идёт о таких ориентирах, как жизнь и достоинство человека, права и свободы, патриотизм, гражданственность, служение стране, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, а также гуманизм, справедливость, взаимопомощь и историческая преемственность.

Отдельный блок посвящён обязанностям участников рынка. Разработчики должны исключать дискриминационные алгоритмы и предотвращать создание незаконного контента. Операторы — тестировать системы и предупреждать об ограничениях, а владельцы сервисов — контролировать использование ИИ.

Ответственность за нарушения будет распределяться между разработчиком, оператором, владельцем сервиса и пользователем в зависимости от степени вины. При этом пользователь отвечает за незаконное использование ИИ-контента, если действовал умышленно.

Дополнительно предлагается обязательная маркировка всех сгенерированных аудио и видео. Соцсети должны проверять наличие таких отметок и при необходимости самостоятельно маркировать или удалять контент.