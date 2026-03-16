Названы победители премии «Оскар» 2026

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар» 2026 года. Главным победителем вечера стала картина «Битва за битвой», которая получила шесть наград, включая статуэтку за лучший фильм.
Фильм также победил в категориях лучшая режиссура, монтаж и адаптированный сценарий, став самым титулованным проектом церемонии.
Главные актёрские награды получили Майкл Б. Джордан за роль в фильме «Грешники» и Джесси Бакли за работу в картине «Хамнет».
Среди других лауреатов премии:
- лучший звук — «Формула-1»
- лучшая музыка — «Грешники»
- лучший мультфильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
- лучший грим и причёски — «Франкенштейн»
- лучший оригинальный сценарий — «Грешники»
- лучший короткометражный фильм — «Певцы»
- лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность»
Церемония «Оскар» традиционно проходит в Лос-Анджелесе и считается одной из самых престижных наград мировой киноиндустрии.
