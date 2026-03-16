Названы победители премии «Оскар» 2026

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар» 2026 года. Главным победителем вечера стала картина «Битва за битвой», которая получила шесть наград, включая статуэтку за лучший фильм.

Фильм также победил в категориях лучшая режиссура, монтаж и адаптированный сценарий, став самым титулованным проектом церемонии.

Главные актёрские награды получили Майкл Б. Джордан за роль в фильме «Грешники» и Джесси Бакли за работу в картине «Хамнет».

Среди других лауреатов премии:

лучший звук — «Формула-1»

лучшая музыка — «Грешники»

лучший мультфильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»

лучший грим и причёски — «Франкенштейн»

лучший оригинальный сценарий — «Грешники»

лучший короткометражный фильм — «Певцы»

лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность»

Церемония «Оскар» традиционно проходит в Лос-Анджелесе и считается одной из самых престижных наград мировой киноиндустрии.