Названы победители премии «Оскар» 2026
Новости

Названы победители премии «Оскар» 2026

Главным триумфатором церемонии стал фильм «Битва за битвой», получивший сразу шесть статуэток.
Редакция The GEEK сегодня в 08:59

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар» 2026 года. Главным победителем вечера стала картина «Битва за битвой», которая получила шесть наград, включая статуэтку за лучший фильм.

Фильм также победил в категориях лучшая режиссура, монтаж и адаптированный сценарий, став самым титулованным проектом церемонии.

Главные актёрские награды получили Майкл Б. Джордан за роль в фильме «Грешники» и Джесси Бакли за работу в картине «Хамнет».

Среди других лауреатов премии:

  • лучший звук — «Формула-1»
  • лучшая музыка — «Грешники»
  • лучший мультфильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • лучший грим и причёски — «Франкенштейн»
  • лучший оригинальный сценарий — «Грешники»
  • лучший короткометражный фильм — «Певцы»
  • лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность»

Церемония «Оскар» традиционно проходит в Лос-Анджелесе и считается одной из самых престижных наград мировой киноиндустрии.

