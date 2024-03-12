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Сиквел «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном перенесли на октябрь 2026 года

Warner Bros. Discovery объявила о переносе даты премьеры фильма «Бэтмен: Часть вторая» на 2 октября 2026 года. Первоначально выход картины планировался 3 октября 2025 года.

По данным инсайдеров, причиной переноса стали забастовки профсоюза актеров SAG-AFTRA и Гильдии сценаристов США, которые повлияли на график написания сценария.

Начало съемок продолжения фильма Мэтта Ривза запланировали на август 2024 года, однако не уточняется, были ли съемки также перенесены.

Ожидается, что в сиквеле вновь появятся Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Энди Серкис, Джеффри Райт и Колин Фаррелл. При этом Барри Кеоган вернется к роли Джокера.

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Источник:
TheWrap
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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