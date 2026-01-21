Топ-10 лучших фильмов-антиутопий по версии Collider | The GEEK
Топ-10 лучших фильмов-антиутопий по версии Collider

Эти фильмы не просто рисуют мрачные сценарии завтрашнего дня, а заставляют задуматься о том, куда мы движемся уже сегодня.
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

Издание Collider опубликовало рейтинг 10 лучших фильмов-антиутопий. Заслуженное первое место в нём занял культовый «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта.

Картина, которую критики давно называют иконой научной фантастики, рассказывает о детективе Рике Декарде, выслеживающем сбежавших репликантов — искусственно созданных людей. История принимает драматический оборот, когда герой влюбляется в репликантку Рейчел.

«Бегущий по лезвию» (1982)

На второй строчке — «Метрополис» (1927) Фрица Ланга. Фильм был снят сто лет назад, но многое до сих пор кажется актуальным, что одновременно впечатляет и удручает. Он рассказывает о городе, который разделён на две части — верхнюю, где обитают «хозяева жизни», и подземную промышленную, жилище рабочих, низведённых до положения придатков гигантских машин.

«Метрополис» (1927)

Тройку замыкает «Заводной апельсин» (1971) Стэнли Кубрика — экранизация романа Энтони Берджесса о насильственном «перевоспитании» личности. Все три фильма были сняты в XX веке и считаются фундаментальными для жанра антиутопии.

«Заводной апельсин» (1971)

Полный топ-10 лучших фильмов-антиутопий по версии издания Collider выглядит следующим образом:

  1. «Бегущий по лезвию» (1982);
  2. «Метрополис» (1927);
  3. «Заводной апельсин» (1971);
  4. «Дитя человеческое» (2006);
  5. «ВАЛЛ·И» (2008);
  6. «Робокоп» (1987);
  7. «Акира» (1987);
  8. «Бразилия» (1985);
  9. «Логан» (2017);
  10. «Побег из Нью-Йорка» (1981).
