Сэм Рэйми поставил точку в вопросе выхода «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром

Режиссер Сэм Рэйми в интервью ScreenRant заявил, что не планирует возвращаться к своей версии Питера Паркера и опроверг возможность создания «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром в главной роли.

По его словам, сейчас франшиза развивается вокруг нового поколения, а лицом серии является Том Холланд. Рэйми подчеркнул, что считает неправильным возвращаться к уже завершенной истории и пытаться «воскресить» собственную версию персонажа.

«Великий персонаж Стэна Ли — для которого группа сценаристов из Marvel в Нью-Йорке придумала сюжеты — он создал этого персонажа, но так много людей внесли свой вклад. В том числе и я. А затем, после моих трех фильмов, я передал эстафету кому-то другому. И я думаю, что они должны продолжать развивать сюжетную линию и поддерживать интерес аудитории, которая теперь следует за носителем эстафеты», — сказал Сэм Рэйми.

Разговоры о возможном возвращении Тоби Магуайра к роли Человека-паука возобновились после слов сценариста Мэттсона Томлина. Он заявил, что руководство Sony Pictures пока официально не отказалось от идеи продолжить эту историю. Однако слова Рэйми дают понять, что сам он в этом участвовать не собирается.

При этом возвращение Магуайра в образе Питера Паркера все же не исключается. По данным инсайдеров, актер может появиться как минимум в фильме «Мстители: Секретные войны» от братьев Руссо. Не исключено, что именно в этом кроссовере будет логически завершена сюжетная линия его героя.