Немецкий композитор Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер» от HBO. Об этом сообщила студия Warner Bros., владеющая правами на экранизацию франшизы.

Циммер создаст оригинальный саундтрек для сериала. К работе также присоединится коллектив Bleeding Fingers Music, основанный Циммером в 2013 году.

По его словам, новая музыка должна приблизить зрителей к волшебному миру «Гарри Поттера» и при этом отдать дань уважения мелодиям, знакомым по фильмам с Дэниэлом Рэдклиффом.

Ханс Циммер — один из самых известных и титулованных композиторов современности. В его фильмографии такие проекты, как «Человек дождя», «Король Лев», «Падение „Чёрного ястреба“», «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Дюна», «Пираты Карибского моря», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс», а также игры Call of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2. Он удостоен двух премий «Оскар», трёх «Золотых глобусов», четырёх «Эмми» и других наград.

Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год.