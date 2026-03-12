Telegram снова работает с перебоями: тысячи жалоб за час

Пользователи Telegram снова пожаловались на проблемы в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector на 13:37 по московскому времени 12 марта 2026 года, за последний час поступило более 6000 сообщений о сбоях, а за сутки — около 10,4 тысячи.

О проблемах сообщают не только в России. Жалобы также поступают из Узбекистана, Германии и ряда других стран.

Пользователи отмечают разные проблемы: невозможность отправлять и получать сообщения, трудности с открытием приложения, загрузкой медиафайлов, а также «бесконечное обновление» интерфейса.

Сбои в работе Telegram фиксируются в России уже не первый месяц. В январе 2026 года СМИ связывали перебои с возможными ограничениями со стороны Роскомнадзора. В ведомстве тогда заявляли, что новые меры по ограничению сервиса не применяются.