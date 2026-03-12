Telegram снова работает с перебоями: тысячи жалоб за час | The GEEK
Новости

Telegram снова работает с перебоями: тысячи жалоб за час

Жалобы поступают из России и других стран.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:56

Пользователи Telegram снова пожаловались на проблемы в работе мессенджера. По данным сервиса Downdetector на 13:37 по московскому времени 12 марта 2026 года, за последний час поступило более 6000 сообщений о сбоях, а за сутки — около 10,4 тысячи.

О проблемах сообщают не только в России. Жалобы также поступают из Узбекистана, Германии и ряда других стран.

Пользователи отмечают разные проблемы: невозможность отправлять и получать сообщения, трудности с открытием приложения, загрузкой медиафайлов, а также «бесконечное обновление» интерфейса.

Сбои в работе Telegram фиксируются в России уже не первый месяц. В январе 2026 года СМИ связывали перебои с возможными ограничениями со стороны Роскомнадзора. В ведомстве тогда заявляли, что новые меры по ограничению сервиса не применяются.

id·221500·20260312_1356
Читайте также
Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями
Telegram

Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Масштаб Telegram повторить невозможно, но для переписки и звонков альтернатива найдётся. Собрали рабочие решения.
Telegram могут полностью заблокировать в России в начале апреля
Telegram

Telegram могут полностью заблокировать в России в начале апреля

В начале апреля Telegram может столкнуться с полной блокировкой в России. Роскомнадзор ситуацию не комментирует.
Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России
Telegram

Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России

Его действия расследуются в рамках дела о содействии терроризму.
Telegram назвал слова Минцифры о шифровании «сознательной фабрикацией»
Telegram

Telegram назвал слова Минцифры о шифровании «сознательной фабрикацией»

Компания Telegram заявила, что обвинения в ненадёжном шифровании используются для оправдания ограничений против сервиса.
