Зум Galaxy S26 Ultra под вопросом после сравнения с Sony A7R5 | The GEEK
Новости

Зум Galaxy S26 Ultra под вопросом после сравнения с Sony A7R5

Инсайдер Ice Universe сравнил камеру Galaxy S26 Ultra с Sony A7R5. Разница оказалась заметнее, чем ожидалось.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:10

Инсайдер Ice Universe опубликовал новое сравнение камеры Samsung Galaxy S26 Ultra с профессиональной камерой Sony A7R5. Основное внимание он уделил работе зума и разнице между режимами 9,5x и 10x.

По его словам, при съёмке с увеличением 9,5x изображение получается более естественным. Детали выглядят мягче и менее «перешарпленными», ближе к тому, как их фиксирует полноразмерная камера.

9,5х Galaxy S26
10х Galaxy S26
A7R5

В режиме 10x смартфон выдаёт более резкую картинку, однако такой эффект достигается за счёт агрессивной постобработки. В результате изображение кажется более чётким, но теряет в реалистичности.

Сравнение с Sony A7R5 показывает, что привычная «резкость» смартфонов не всегда означает лучшее качество. Более мягкий кадр с 9,5x ближе к эталонному снимку.

Дополнительно инсайдер отметил, что в режиме 24 Мп пользователи жалуются на дискомфорт для глаз при использовании Galaxy S26 Ultra. Обсуждение этой проблемы уже появилось на официальном форуме Samsung.

Ice Universe известен точными утечками о продуктах Samsung и других производителей. Ранее он сообщал о ключевых изменениях в дизайне iPhone и развитии мобильных камер.

id·221775·20260317_0910
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  2. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры
Смотреть все обзоры