Зум Galaxy S26 Ultra под вопросом после сравнения с Sony A7R5

Инсайдер Ice Universe опубликовал новое сравнение камеры Samsung Galaxy S26 Ultra с профессиональной камерой Sony A7R5. Основное внимание он уделил работе зума и разнице между режимами 9,5x и 10x.

По его словам, при съёмке с увеличением 9,5x изображение получается более естественным. Детали выглядят мягче и менее «перешарпленными», ближе к тому, как их фиксирует полноразмерная камера.

9,5х Galaxy S26 10х Galaxy S26 A7R5

В режиме 10x смартфон выдаёт более резкую картинку, однако такой эффект достигается за счёт агрессивной постобработки. В результате изображение кажется более чётким, но теряет в реалистичности.

Сравнение с Sony A7R5 показывает, что привычная «резкость» смартфонов не всегда означает лучшее качество. Более мягкий кадр с 9,5x ближе к эталонному снимку.

Дополнительно инсайдер отметил, что в режиме 24 Мп пользователи жалуются на дискомфорт для глаз при использовании Galaxy S26 Ultra. Обсуждение этой проблемы уже появилось на официальном форуме Samsung.

Ice Universe известен точными утечками о продуктах Samsung и других производителей. Ранее он сообщал о ключевых изменениях в дизайне iPhone и развитии мобильных камер.