Объявлены номинанты премии «Оскар 2026»

«Грешники» выдвинули сразу на 16 категорий, что стало рекордом за всю историю кинопремии.
Редакция The GEEK сегодня в 19:33

22 января 2026 года стали известны номинанты на премию «Оскар 2026». Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники», выдвинутый сразу в 16 категориях. Это абсолютный рекорд за всю историю кинопремии.

Номинанты премии «Оскар 2026»

Лучший фильм

  • «Бугония»
  • «Формула-1»
  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов»

Лучший актер

  • Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
  • Леонардо ДиКаприо — «Битва за битвой»
  • Итан Хоук — «Голубая луна»
  • Майкл Б. Джордан — «Грешники»
  • Вагнер Моура — «Секретный агент»

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли — «Хамнет»
  • Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Кейт Хадсон — «Мелодия из мечты»
  • Рената Рейнсве —«Сентиментальная ценность»
  • Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая актриса второго плана

  • Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность»
  • Инга Ибсдоттер Лиллеас — «Сентиментальная ценность».
  • Эми Мэдиган — «Орудия»
  • Тияна Тейлор — «Битва за битвой»
  • Вунми Мосаку — «Грешники»

Лучший актер второго плана

  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
  • Шон Пенн — «Битва за битвой»
  • Делрой Линдо — «Грешники»

Лучший режиссер

  • Райан Куглер — «Грешники»
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
  • Хлоя Чжао — «Хамнет»
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Джош Сэфди — «Марти Великолепный»

Лучший международный фильм

  • «Секретный агент» (Бразилия)
  • «Сентиментальная ценность» (Норвегия)
  • «Сират» (Испания)
  • «Простая случайность» (Франция)
  • «Голос Хинд Риджаб» (Тунис)

Лучший анимационный фильм

  • «Арко»
  • «Зверополис 2»
  • «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • «Маленькая Амели»
  • «Элио»

Лучший документальный фильм

  • The Alabama Solution
  • Come See Me In The Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody Against Putin
  • The Perfect Neighbour

Лучший короткометражный фильм

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Лучший короткометражный документальный фильм

  • All The Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: «Were and are Gone»
  • The Devil is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • «Три сестры»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Битва за битвой»
  • «Хамнет»
  • «Сны поездов»
  • «Франкенштейн»
  • «Бугония»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Простая случайность»
  • «Голубая луна»

Лучший кастинг

  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Грешники»

Лучшая песня

  • «Golden» — «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • «I Lied To You» — «Грешники»
  • «Sweet Dreams of Joy» — «Да здравствует Верди!»
  • «Dear Me» — Diane Warren: Relentless
  • «Train Dreams» — «Сны поездов»

 Лучшие костюмы

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Франкенштейн»
  • «Хэмнет»
  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»

Лучший звук

  • «Формула-1»
  • «Франкенштейн»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сират»

Лучший грим и прически

  • «Франкенштейн»
  • «Гадкая сестра»
  • «Грешники»
  • «Крушитель»
  • «Kokuho»

Лучший саундтрек

  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Хамнет»
  • «Франкенштейн»
  • «Бугония»

Лучший монтаж

  • «Формула-1»
  • «Марти Велиполепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Формула-1»
  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Потерянный автобус»
  • «Грешники»
  • «Мир Юрского периода: Воскрешение»

Лучшая операторская работа

  • Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
  • Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
  • Майкл Бауман («Битва за битвой»)
  • Отем Дюральд («Грешники»)
  • Адольфо Велозо («Сны поездов»)

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Битва за битвой»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»

Церемония вручения премии «Оскар 2026» состоится в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Ведущим мероприятия вновь станет Конан О’Брайен.

