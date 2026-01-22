Объявлены номинанты премии «Оскар 2026»

22 января 2026 года стали известны номинанты на премию «Оскар 2026». Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники», выдвинутый сразу в 16 категориях. Это абсолютный рекорд за всю историю кинопремии.
Номинанты премии «Оскар 2026»
Лучший фильм
- «Бугония»
- «Формула-1»
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучший актер
- Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
- Леонардо ДиКаприо — «Битва за битвой»
- Итан Хоук — «Голубая луна»
- Майкл Б. Джордан — «Грешники»
- Вагнер Моура — «Секретный агент»
Лучшая актриса
- Джесси Бакли — «Хамнет»
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Кейт Хадсон — «Мелодия из мечты»
- Рената Рейнсве —«Сентиментальная ценность»
- Эмма Стоун — «Бугония»
Лучшая актриса второго плана
- Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность»
- Инга Ибсдоттер Лиллеас — «Сентиментальная ценность».
- Эми Мэдиган — «Орудия»
- Тияна Тейлор — «Битва за битвой»
- Вунми Мосаку — «Грешники»
Лучший актер второго плана
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
- Шон Пенн — «Битва за битвой»
- Делрой Линдо — «Грешники»
Лучший режиссер
- Райан Куглер — «Грешники»
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
- Хлоя Чжао — «Хамнет»
- Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
- Джош Сэфди — «Марти Великолепный»
Лучший международный фильм
- «Секретный агент» (Бразилия)
- «Сентиментальная ценность» (Норвегия)
- «Сират» (Испания)
- «Простая случайность» (Франция)
- «Голос Хинд Риджаб» (Тунис)
Лучший анимационный фильм
- «Арко»
- «Зверополис 2»
- «Кейпоп-охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели»
- «Элио»
Лучший документальный фильм
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbour
Лучший короткометражный фильм
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Лучший короткометражный документальный фильм
- All The Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: «Were and are Gone»
- The Devil is Busy
- Perfectly a Strangeness
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- «Три сестры»
Лучший адаптированный сценарий
- «Битва за битвой»
- «Хамнет»
- «Сны поездов»
- «Франкенштейн»
- «Бугония»
Лучший оригинальный сценарий
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «Простая случайность»
- «Голубая луна»
Лучший кастинг
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Грешники»
Лучшая песня
- «Golden» — «Кейпоп-охотницы на демонов»
- «I Lied To You» — «Грешники»
- «Sweet Dreams of Joy» — «Да здравствует Верди!»
- «Dear Me» — Diane Warren: Relentless
- «Train Dreams» — «Сны поездов»
Лучшие костюмы
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Франкенштейн»
- «Хэмнет»
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
Лучший звук
- «Формула-1»
- «Франкенштейн»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сират»
Лучший грим и прически
- «Франкенштейн»
- «Гадкая сестра»
- «Грешники»
- «Крушитель»
- «Kokuho»
Лучший саундтрек
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Хамнет»
- «Франкенштейн»
- «Бугония»
Лучший монтаж
- «Формула-1»
- «Марти Велиполепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучшие визуальные эффекты
- «Формула-1»
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Потерянный автобус»
- «Грешники»
- «Мир Юрского периода: Воскрешение»
Лучшая операторская работа
- Дан Лаустсен («Франкенштейн»)
- Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)
- Майкл Бауман («Битва за битвой»)
- Отем Дюральд («Грешники»)
- Адольфо Велозо («Сны поездов»)
Лучшая работа художника-постановщика
- «Битва за битвой»
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
Церемония вручения премии «Оскар 2026» состоится в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Ведущим мероприятия вновь станет Конан О’Брайен.
