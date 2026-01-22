Объявлены номинанты премии «Оскар 2026»

22 января 2026 года стали известны номинанты на премию «Оскар 2026». Лидером по числу номинаций стал фильм «Грешники», выдвинутый сразу в 16 категориях. Это абсолютный рекорд за всю историю кинопремии.

Номинанты премии «Оскар 2026»

Лучший фильм

«Бугония»

«Формула-1»

«Франкенштейн»

«Хамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

«Сны поездов»

Лучший актер

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»

Леонардо ДиКаприо — «Битва за битвой»

Итан Хоук — «Голубая луна»

Майкл Б. Джордан — «Грешники»

Вагнер Моура — «Секретный агент»

Лучшая актриса

Джесси Бакли — «Хамнет»

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Кейт Хадсон — «Мелодия из мечты»

Рената Рейнсве —«Сентиментальная ценность»

Эмма Стоун — «Бугония»

Лучшая актриса второго плана

Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность»

Инга Ибсдоттер Лиллеас — «Сентиментальная ценность».

Эми Мэдиган — «Орудия»

Тияна Тейлор — «Битва за битвой»

Вунми Мосаку — «Грешники»

Лучший актер второго плана

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Шон Пенн — «Битва за битвой»

Делрой Линдо — «Грешники»

Лучший режиссер

Райан Куглер — «Грешники»

Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»

Хлоя Чжао — «Хамнет»

Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»

Джош Сэфди — «Марти Великолепный»

Лучший международный фильм

«Секретный агент» (Бразилия)

«Сентиментальная ценность» (Норвегия)

«Сират» (Испания)

«Простая случайность» (Франция)

«Голос Хинд Риджаб» (Тунис)

Лучший анимационный фильм

«Арко»

«Зверополис 2»

«Кейпоп-охотницы на демонов»

«Маленькая Амели»

«Элио»

Лучший документальный фильм

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbour

Лучший короткометражный фильм

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Лучший короткометражный документальный фильм

All The Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: «Were and are Gone»

The Devil is Busy

Perfectly a Strangeness

Лучший короткометражный анимационный фильм

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

«Три сестры»

Лучший адаптированный сценарий

«Битва за битвой»

«Хамнет»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Бугония»

Лучший оригинальный сценарий

«Грешники»

«Марти Великолепный»

«Сентиментальная ценность»

«Простая случайность»

«Голубая луна»

Лучший кастинг

«Хамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Секретный агент»

«Грешники»

Лучшая песня

«Golden» — «Кейпоп-охотницы на демонов»

«I Lied To You» — «Грешники»

«Sweet Dreams of Joy» — «Да здравствует Верди!»

«Dear Me» — Diane Warren: Relentless

«Train Dreams» — «Сны поездов»

Лучшие костюмы

«Аватар: Пламя и пепел»

«Франкенштейн»

«Хэмнет»

«Грешники»

«Марти Великолепный»

Лучший звук

«Формула-1»

«Франкенштейн»

«Битва за битвой»

«Грешники»

«Сират»

Лучший грим и прически

«Франкенштейн»

«Гадкая сестра»

«Грешники»

«Крушитель»

«Kokuho»

Лучший саундтрек

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Хамнет»

«Франкенштейн»

«Бугония»

Лучший монтаж

«Формула-1»

«Марти Велиполепный»

«Битва за битвой»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучшие визуальные эффекты

«Формула-1»

«Аватар: Пламя и пепел»

«Потерянный автобус»

«Грешники»

«Мир Юрского периода: Воскрешение»

Лучшая операторская работа

Дан Лаустсен («Франкенштейн»)

Дариус Хонджи («Марти Великолепный»)

Майкл Бауман («Битва за битвой»)

Отем Дюральд («Грешники»)

Адольфо Велозо («Сны поездов»)

Лучшая работа художника-постановщика

«Битва за битвой»

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Грешники»

Церемония вручения премии «Оскар 2026» состоится в ночь с 15 на 16 марта 2026 года. Ведущим мероприятия вновь станет Конан О’Брайен.