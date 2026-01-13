Объявлены номинанты на премию «Золотая малина 2026» | The GEEK
close
Новости

Объявлены номинанты на премию «Золотая малина 2026»

На антинаграду выдвинуты Джаред Лето, братья Руссо, Сильвестр Сталлоне и другие популярные актёры.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

За несколько дней до объявления номинантов на «Оскар 2026» были опубликованы номинанты на антипремию «Золотая малина 2026». В него вошли претенденты на звание худшего фильма года, актёра/актрисы, режиссёра, сценария, экранного дуэта и приквел, сиквел, ремейк или возрождение. Победителей «Золотой малины 2026» объявят 15 марта, за день до церемонии «Оскар 2026».

Худший фильм

  • «После охоты» (After the Hunt)
  • «Аларум» (Alarum)
  • «Электрический штат» (The Electric State)
  • «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)
  • «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
  • «Любовь – боль» (Love Hurts)
  • «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
  • «Белоснежка» (Snow White)
  • «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
  • «Война миров» (War of the Worlds)

Худший актёр

  • Гэбриел Бассо — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)
  • Дэйв Батиста — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
  • Айс Кьюб — «Война миров» (War of the Worlds)
  • Скотт Иствуд — «Аларум» (Alarum)
  • Джон Красински — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)
  • Джаред Лето — «Трон. Арес» (Tron: Ares)
  • Аль Пачино — «Ритуал» (The Ritual)
  • The Weeknd — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)

Худшая актриса

  • Мария Эльза Камарго — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
  • Мэделин Клайн — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer)
  • Ариана ДеБос — «Любовь – боль» (Love Hurts)
  • Хизер Грэм — «Стрелки» (Gunslingers)
  • Милла Йовович — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
  • Мадлен Петш — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)
  • Натали Портман — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)
  • Ребел Уилсон — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)
  • Мишель Йео — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)

Худший актёр второго плана

  • Все семь искусственных гномов — «Белоснежка» (Snow White)
  • Николас Кейдж — «Стрелки» (Gunslingers)
  • Стивен Дорфф — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)
  • Грег Кинниэр — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
  • Рики Руссерт — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
  • Свен Рюйгрок — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
  • Сильвестр Сталлоне — «Аларум» (Alarum)
  • Петер Стормаре — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
  • Роб Янг — «Детка на драйве» (She Rides Shotgun)

Худшая актриса второго плана

  • Анна Хламски — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)
  • Эйса Гонсалес — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)
  • Эма Хорват — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)
  • Амара Окереке — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
  • Кейси Рол — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
  • Скарлет Роуз Сталлоне — «Стрелки» (Gunslingers)
  • Исис Вальверде — «Аларум» (Alarum)

Худший режиссёр

  • Пол У. С. Андерсон — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
  • Джонатан Эйсебио — «Любовь – боль» (Love Hurts)
  • Лука Гуаданьино — «После охоты» (After the Hunt)
  • Рич Ли — «Война миров» (War of the Worlds)
  • Джонни Мартин — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
  • Олатунде Осунсанми — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
  • Майкл Полиш — «Аларум» (Alarum)
  • Джо и Энтони Руссо — «Электрический штат» (The Electric State)
  • Трей Эдвард Шульц — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)
  • Марк Уэбб — «Белоснежка» (Snow White)

Худший сценарий

  • «После охоты» (After the Hunt)
  • «Аларум» (Alarum)
  • «Электрический штат» (The Electric State)
  • «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)
  • «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
  • «Любовь – боль» (Love Hurts)
  • «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
  • «Белоснежка» (Snow White)
  • «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
  • «Война миров» (War of the Worlds)

Худший экранный дуэт

  • Все семь искусственных гномов — «Белоснежка» (Snow White)
  • Джеймс Корден и Рианна — «Смурфики в кино» (Smurfs)
  • Ариана ДеБос и Ке Хюи Куан — «Любовь – боль» (Love Hurts)
  • Роберт Де Ниро и Роберт Де Ниро — «Мудрые парни» (The Alto Knights)
  • Скотт Иствуд и Сильвестр Сталлоне — «Аларум» (Alarum)
  • Дэйв Франко и Эллисон Уильямс — «Сожалею о тебе» (Regretting You)
  • Айс Кьюб и его камера Zoom — «Война миров» (War of the Worlds)
  • Клара Ругор и Джейми Уорд — «Джульетта и Ромео» (Juliet & Romeo)
  • The Weeknd и его раздутое эго — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)

Худший приквел, сиквел, ремейк или возрождение

  • «Пять ночей с Фредди 2» (Five Nights at Freddy’s 2)
  • «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer)
  • «Ледяной драйв 2: Возмездие» (Ice Road: Vengeance)
  • «Джульетта и Ромео» (Juliet & Romeo)
  • «Смурфики в кино» (Smurfs)
  • «Белоснежка» (Snow White)
  • «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
  • «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)
  • «Война миров» (War of the Worlds)
id·217586·20260112_2235
«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в российских кинотеатрах 15 января
Звезда «Очень странных дел» может присоединиться к киновселенной Marvel
100 фильмов с неожиданной концовкой
Более 80 сюжетных дыр и несостыковок в сериале «Очень странные дела»
«Человек-паук 3» Сэма Рэйми выйдет в 4K UHD в нескольких коллекционных изданиях
Вышел трейлер фильма «Очень странные дела: Последнее приключение»
LEGO выпустит набор со шлемом Саурона из «Властелина колец»
Hot Toys представила реалистичную фигурку Человека-паука Тоби Магуайра
7 необычных фильмов для новогодних каникул, которые точно стоит посмотреть
«Очень странные дела» подходят к концу. Вышел последний трейлер финального эпизода

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры