Объявлены номинанты на премию «Золотая малина 2026»

За несколько дней до объявления номинантов на «Оскар 2026» были опубликованы номинанты на антипремию «Золотая малина 2026». В него вошли претенденты на звание худшего фильма года, актёра/актрисы, режиссёра, сценария, экранного дуэта и приквел, сиквел, ремейк или возрождение. Победителей «Золотой малины 2026» объявят 15 марта, за день до церемонии «Оскар 2026».

Худший фильм

«После охоты» (After the Hunt)

«Аларум» (Alarum)

«Электрический штат» (The Electric State)

«Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)

«В потерянных землях» (In the Lost Lands)

«Любовь – боль» (Love Hurts)

«Вне зоны доступа» (Off the Grid)

«Белоснежка» (Snow White)

«Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)

«Война миров» (War of the Worlds)

Худший актёр

Гэбриел Бассо — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)

Дэйв Батиста — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)

Айс Кьюб — «Война миров» (War of the Worlds)

Скотт Иствуд — «Аларум» (Alarum)

Джон Красински — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)

Джаред Лето — «Трон. Арес» (Tron: Ares)

Аль Пачино — «Ритуал» (The Ritual)

The Weeknd — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)

Худшая актриса

Мария Эльза Камарго — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)

Мэделин Клайн — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer)

Ариана ДеБос — «Любовь – боль» (Love Hurts)

Хизер Грэм — «Стрелки» (Gunslingers)

Милла Йовович — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)

Мадлен Петш — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)

Натали Портман — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)

Ребел Уилсон — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)

Мишель Йео — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)

Худший актёр второго плана

Все семь искусственных гномов — «Белоснежка» (Snow White)

Николас Кейдж — «Стрелки» (Gunslingers)

Стивен Дорфф — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)

Грег Кинниэр — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)

Рики Руссерт — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)

Свен Рюйгрок — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)

Сильвестр Сталлоне — «Аларум» (Alarum)

Петер Стормаре — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)

Роб Янг — «Детка на драйве» (She Rides Shotgun)

Худшая актриса второго плана

Анна Хламски — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)

Эйса Гонсалес — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)

Эма Хорват — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)

Амара Окереке — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)

Кейси Рол — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)

Скарлет Роуз Сталлоне — «Стрелки» (Gunslingers)

Исис Вальверде — «Аларум» (Alarum)

Худший режиссёр

Пол У. С. Андерсон — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)

Джонатан Эйсебио — «Любовь – боль» (Love Hurts)

Лука Гуаданьино — «После охоты» (After the Hunt)

Рич Ли — «Война миров» (War of the Worlds)

Джонни Мартин — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)

Олатунде Осунсанми — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)

Майкл Полиш — «Аларум» (Alarum)

Джо и Энтони Руссо — «Электрический штат» (The Electric State)

Трей Эдвард Шульц — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)

Марк Уэбб — «Белоснежка» (Snow White)

Худший сценарий

«После охоты» (After the Hunt)

«Аларум» (Alarum)

«Электрический штат» (The Electric State)

«Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)

«В потерянных землях» (In the Lost Lands)

«Любовь – боль» (Love Hurts)

«Вне зоны доступа» (Off the Grid)

«Белоснежка» (Snow White)

«Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)

«Война миров» (War of the Worlds)

Худший экранный дуэт

Все семь искусственных гномов — «Белоснежка» (Snow White)

Джеймс Корден и Рианна — «Смурфики в кино» (Smurfs)

Ариана ДеБос и Ке Хюи Куан — «Любовь – боль» (Love Hurts)

Роберт Де Ниро и Роберт Де Ниро — «Мудрые парни» (The Alto Knights)

Скотт Иствуд и Сильвестр Сталлоне — «Аларум» (Alarum)

Дэйв Франко и Эллисон Уильямс — «Сожалею о тебе» (Regretting You)

Айс Кьюб и его камера Zoom — «Война миров» (War of the Worlds)

Клара Ругор и Джейми Уорд — «Джульетта и Ромео» (Juliet & Romeo)

The Weeknd и его раздутое эго — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)

Худший приквел, сиквел, ремейк или возрождение