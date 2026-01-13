Объявлены номинанты на премию «Золотая малина 2026»

За несколько дней до объявления номинантов на «Оскар 2026» были опубликованы номинанты на антипремию «Золотая малина 2026». В него вошли претенденты на звание худшего фильма года, актёра/актрисы, режиссёра, сценария, экранного дуэта и приквел, сиквел, ремейк или возрождение. Победителей «Золотой малины 2026» объявят 15 марта, за день до церемонии «Оскар 2026».
Худший фильм
- «После охоты» (After the Hunt)
- «Аларум» (Alarum)
- «Электрический штат» (The Electric State)
- «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)
- «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
- «Любовь – боль» (Love Hurts)
- «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
- «Белоснежка» (Snow White)
- «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
- «Война миров» (War of the Worlds)
Худший актёр
- Гэбриел Бассо — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)
- Дэйв Батиста — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
- Айс Кьюб — «Война миров» (War of the Worlds)
- Скотт Иствуд — «Аларум» (Alarum)
- Джон Красински — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)
- Джаред Лето — «Трон. Арес» (Tron: Ares)
- Аль Пачино — «Ритуал» (The Ritual)
- The Weeknd — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)
Худшая актриса
- Мария Эльза Камарго — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
- Мэделин Клайн — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer)
- Ариана ДеБос — «Любовь – боль» (Love Hurts)
- Хизер Грэм — «Стрелки» (Gunslingers)
- Милла Йовович — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
- Мадлен Петш — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)
- Натали Портман — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)
- Ребел Уилсон — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)
- Мишель Йео — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
Худший актёр второго плана
- Все семь искусственных гномов — «Белоснежка» (Snow White)
- Николас Кейдж — «Стрелки» (Gunslingers)
- Стивен Дорфф — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)
- Грег Кинниэр — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
- Рики Руссерт — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
- Свен Рюйгрок — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
- Сильвестр Сталлоне — «Аларум» (Alarum)
- Петер Стормаре — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
- Роб Янг — «Детка на драйве» (She Rides Shotgun)
Худшая актриса второго плана
- Анна Хламски — «Шпионская свадьба» (Bride Hard)
- Эйса Гонсалес — «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)
- Эма Хорват — «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)
- Амара Окереке — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
- Кейси Рол — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
- Скарлет Роуз Сталлоне — «Стрелки» (Gunslingers)
- Исис Вальверде — «Аларум» (Alarum)
Худший режиссёр
- Пол У. С. Андерсон — «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
- Джонатан Эйсебио — «Любовь – боль» (Love Hurts)
- Лука Гуаданьино — «После охоты» (After the Hunt)
- Рич Ли — «Война миров» (War of the Worlds)
- Джонни Мартин — «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
- Олатунде Осунсанми — «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
- Майкл Полиш — «Аларум» (Alarum)
- Джо и Энтони Руссо — «Электрический штат» (The Electric State)
- Трей Эдвард Шульц — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)
- Марк Уэбб — «Белоснежка» (Snow White)
Худший сценарий
- «После охоты» (After the Hunt)
- «Аларум» (Alarum)
- «Электрический штат» (The Electric State)
- «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)
- «В потерянных землях» (In the Lost Lands)
- «Любовь – боль» (Love Hurts)
- «Вне зоны доступа» (Off the Grid)
- «Белоснежка» (Snow White)
- «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
- «Война миров» (War of the Worlds)
Худший экранный дуэт
- Все семь искусственных гномов — «Белоснежка» (Snow White)
- Джеймс Корден и Рианна — «Смурфики в кино» (Smurfs)
- Ариана ДеБос и Ке Хюи Куан — «Любовь – боль» (Love Hurts)
- Роберт Де Ниро и Роберт Де Ниро — «Мудрые парни» (The Alto Knights)
- Скотт Иствуд и Сильвестр Сталлоне — «Аларум» (Alarum)
- Дэйв Франко и Эллисон Уильямс — «Сожалею о тебе» (Regretting You)
- Айс Кьюб и его камера Zoom — «Война миров» (War of the Worlds)
- Клара Ругор и Джейми Уорд — «Джульетта и Ромео» (Juliet & Romeo)
- The Weeknd и его раздутое эго — «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow)
Худший приквел, сиквел, ремейк или возрождение
- «Пять ночей с Фредди 2» (Five Nights at Freddy’s 2)
- «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer)
- «Ледяной драйв 2: Возмездие» (Ice Road: Vengeance)
- «Джульетта и Ромео» (Juliet & Romeo)
- «Смурфики в кино» (Smurfs)
- «Белоснежка» (Snow White)
- «Звёздный путь: Секция 31» (Star Trek: Section 31)
- «Незнакомцы: Часть вторая» (The Strangers: Chapter 2)
- «Война миров» (War of the Worlds)
Комментарии в Телеграм