HUAWEI показала Enjoy 90 Pro Max с батареей 8500 мАч

Редакция The GEEK сегодня в 09:22

Huawei опубликовала официальные изображения смартфона Enjoy 90 Pro Max, показав устройство во всех цветовых вариантах. Презентация модели ожидается 23 марта.

Смартфон получил дизайн с крупным круглым блоком камеры, напоминающим флагманскую линейку Mate. Задняя панель выполнена с эффектом мерцания, а сами расцветки повторяют решения старших моделей бренда.

Ожидается, что устройство будет работать под управлением HarmonyOS. В качестве платформы рассматривается чип Kirin 8-й серии — вероятно, Kirin 8000 или Kirin 8020. Последний, по предварительным данным, получит архитектуру Taishan и графику Maliang 920C.

Одной из ключевых особенностей может стать аккумулятор ёмкостью 8500 мАч. Это заметно выше среднего показателя для современных смартфонов.

Также ожидается 6,84-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Варианты памяти могут включать 8 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной.

Официальные характеристики и цены Huawei раскроет во время презентации.

