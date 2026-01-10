100 фильмов с неожиданной концовкой

Фильмы с непредсказуемой развязкой — особый вид кинематографического удовольствия. Они заставляют сомневаться в увиденном, пересматривать детали и долго обсуждать финал уже после титров. Такие истории ломают ожидания, играют с восприятием и нередко переворачивают весь сюжет последним кадром или репликой.
Ниже представлен топ-100 фильмов с самыми неожиданными концовками — от культовых триллеров и психологических драм до авторских хорроров и экспериментального кино. В этом списке соседствуют признанная классика и современные хиты, картины, которые однажды шокировали публику и до сих пор считаются эталоном сюжетного твиста.
Топ-100 фильмов с неожиданным финалом
- «Шестое чувство» (1999)
- «Бойцовский клуб» (1999)
- «Семь» (1995)
- «Подозрительные лица» (1995)
- «Олдбой» (2003)
- «Остров проклятых» (2010)
- «Помни» (2000)
- «Паразиты» (2019)
- «Исчезнувшая» (2014)
- «Престиж» (2006)
- «Пожары» (2010)
- «Первобытный страх» (1996)
- «Пила» (2004)
- «Донни Дарко» (2001)
- «Другие» (2001)
- «Прибытие» (2016)
- «Старикам тут не место» (2007)
- «Прочь» (2017)
- «Искупление» (2007)
- «Враг» (2013)
- «Игра» (1997)
- «Идентификация» (2003)
- «Чёрный лебедь» (2010)
- «Головокружение» (1958)
- «Мгла» (2007)
- «Связь» (2013)
- «Малхолланд Драйв» (2001)
- «Патруль времени» (2014)
- «Реинкарнация» (2018)
- «Машинист» (2004)
- «Из машины» (2014)
- «Треугольник» (2009)
- «Прощай, детка, прощай» (2007)
- «Таинственный лес» (2004)
- «Тёмный город» (1998)
- «Слабость» (2001)
- «Приглашение» (2015)
- «Арлингтон-роуд» (1999)
- «Пленницы» (2013)
- «Луна 2112» (2009)
- «Служанка» (2016)
- «Шпион, выйди вон!» (2011)
- «Вопль» (2016)
- «Счастливое число Слевина» (2006)
- «Кожа, в которой я живу» (2011)
- «Лестница Иакова» (1990)
- «Идеальная грусть» (1997)
- «Исчезновение» (1988)
- «Пылающий» (2018)
- «Таинственная река» (2003)
- «Игра навылет» (1992)
- «Скрытое» (2005)
- «Сердце ангела» (1987)
- «Довод» (2020)
- «Шоу Трумана» (1998)
- «Маяк» (2019)
- «Извините за беспокойство» (2018)
- «Падший» (1998)
- «Отец» (2020)
- «Святая Мод» (2019)
- «Начало» (2010)
- «Психо» (1960)
- «Прокол» (1981)
- «Дитя тьмы» (2009)
- «Под Сильвер-Лэйк» (2018)
- «Талантливый мистер Рипли» (1999)
- «Убийство священного оленя» (2017)
- «Подарок» (2015)
- «Открой глаза» (1997)
- «Временная петля» (2007)
- «Воспоминания об убийстве» (2003)
- «Невидимый гость» (2016)
- «Лагерь «Сонная лощина»» (1983)
- «Простой план» (1998)
- «По ту сторону двери» (2016)
- «С широко закрытыми глазами» (1999)
- «Афера» (1973)
- «Отступники» (2006)
- «Неуязвимый» (2000)
- «Варвар» (2022)
- «Не говори никому» (2022)
- «Хижина в лесу» (2012)
- «Дом дьявола» (2009)
- «Аферисты» (2003)
- «Ключ от всех дверей» (2005)
- «Кража личности» (2002)
- «Исходный код» (2011)
- «Последнее соблазнение» (1994)
- «Безмолвный пациент»
- «Разрешение» (2012)
- «Апгрейд» (2018)
- «Подарок» (2000)
- «Идеальный хозяин» (2010)
- «Дитя тьмы: Первая жертва» (2022)
- «мама!» (2017)
- «Адвокат дьявола» (1997)
- «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
- «Озеро Мунго» (2008)
- «Ночной дом» (2020)
- «Седьмая жертва» (1943)
