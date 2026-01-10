100 фильмов с неожиданной концовкой

Фильмы с непредсказуемой развязкой — особый вид кинематографического удовольствия. Они заставляют сомневаться в увиденном, пересматривать детали и долго обсуждать финал уже после титров. Такие истории ломают ожидания, играют с восприятием и нередко переворачивают весь сюжет последним кадром или репликой.

Ниже представлен топ-100 фильмов с самыми неожиданными концовками — от культовых триллеров и психологических драм до авторских хорроров и экспериментального кино. В этом списке соседствуют признанная классика и современные хиты, картины, которые однажды шокировали публику и до сих пор считаются эталоном сюжетного твиста.

Топ-100 фильмов с неожиданным финалом