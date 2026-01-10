100 фильмов с неожиданной концовкой | The GEEK
100 фильмов с неожиданной концовкой

От культовых триллеров и психологических драм до авторских хорроров и экспериментального кино.
Редакция The GEEK сегодня в 20:58

Фильмы с непредсказуемой развязкой — особый вид кинематографического удовольствия. Они заставляют сомневаться в увиденном, пересматривать детали и долго обсуждать финал уже после титров. Такие истории ломают ожидания, играют с восприятием и нередко переворачивают весь сюжет последним кадром или репликой.

Ниже представлен топ-100 фильмов с самыми неожиданными концовками — от культовых триллеров и психологических драм до авторских хорроров и экспериментального кино. В этом списке соседствуют признанная классика и современные хиты, картины, которые однажды шокировали публику и до сих пор считаются эталоном сюжетного твиста.

Топ-100 фильмов с неожиданным финалом

  1. «Шестое чувство» (1999)
  2. «Бойцовский клуб» (1999)
  3. «Семь» (1995)
  4. «Подозрительные лица» (1995)
  5. «Олдбой» (2003)
  6. «Остров проклятых» (2010)
  7. «Помни» (2000)
  8. «Паразиты» (2019)
  9. «Исчезнувшая» (2014)
  10. «Престиж» (2006)
  11. «Пожары» (2010)
  12. «Первобытный страх» (1996)
  13. «Пила» (2004)
  14. «Донни Дарко» (2001)
  15. «Другие» (2001)
  16. «Прибытие» (2016)
  17. «Старикам тут не место» (2007)
  18. «Прочь» (2017)
  19. «Искупление» (2007)
  20. «Враг» (2013)
  21. «Игра» (1997)
  22. «Идентификация» (2003)
  23. «Чёрный лебедь» (2010)
  24. «Головокружение» (1958)
  25. «Мгла» (2007)
  26. «Связь» (2013)
  27. «Малхолланд Драйв» (2001)
  28. «Патруль времени» (2014)
  29. «Реинкарнация» (2018)
  30. «Машинист» (2004)
  31. «Из машины» (2014)
  32. «Треугольник» (2009)
  33. «Прощай, детка, прощай» (2007)
  34. «Таинственный лес» (2004)
  35. «Тёмный город» (1998)
  36. «Слабость» (2001)
  37. «Приглашение» (2015)
  38. «Арлингтон-роуд» (1999)
  39. «Пленницы» (2013)
  40. «Луна 2112» (2009)
  41. «Служанка» (2016)
  42. «Шпион, выйди вон!» (2011)
  43. «Вопль» (2016)
  44. «Счастливое число Слевина» (2006)
  45. «Кожа, в которой я живу» (2011)
  46. «Лестница Иакова» (1990)
  47. «Идеальная грусть» (1997)
  48. «Исчезновение» (1988)
  49. «Пылающий» (2018)
  50. «Таинственная река» (2003)
  51. «Игра навылет» (1992)
  52. «Скрытое» (2005)
  53. «Сердце ангела» (1987)
  54. «Довод» (2020)
  55. «Шоу Трумана» (1998)
  56. «Маяк» (2019)
  57. «Извините за беспокойство» (2018)
  58. «Падший» (1998)
  59. «Отец» (2020)
  60. «Святая Мод» (2019)
  61. «Начало» (2010)
  62. «Психо» (1960)
  63. «Прокол» (1981)
  64. «Дитя тьмы» (2009)
  65. «Под Сильвер-Лэйк» (2018)
  66. «Талантливый мистер Рипли» (1999)
  67. «Убийство священного оленя» (2017)
  68. «Подарок» (2015)
  69. «Открой глаза» (1997)
  70. «Временная петля» (2007)
  71. «Воспоминания об убийстве» (2003)
  72. «Невидимый гость» (2016)
  73. «Лагерь «Сонная лощина»» (1983)
  74. «Простой план» (1998)
  75. «По ту сторону двери» (2016)
  76. «С широко закрытыми глазами» (1999)
  77. «Афера» (1973)
  78. «Отступники» (2006)
  79. «Неуязвимый» (2000)
  80. «Варвар» (2022)
  81. «Не говори никому» (2022)
  82. «Хижина в лесу» (2012)
  83. «Дом дьявола» (2009)
  84. «Аферисты» (2003)
  85. «Ключ от всех дверей» (2005)
  86. «Кража личности» (2002)
  87. «Исходный код» (2011)
  88. «Последнее соблазнение» (1994)
  89. «Безмолвный пациент»
  90. «Разрешение» (2012)
  91. «Апгрейд» (2018)
  92. «Подарок» (2000)
  93. «Идеальный хозяин» (2010)
  94. «Дитя тьмы: Первая жертва» (2022)
  95. «мама!» (2017)
  96. «Адвокат дьявола» (1997)
  97. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
  98. «Озеро Мунго» (2008)
  99. «Ночной дом» (2020)
  100. «Седьмая жертва» (1943)
