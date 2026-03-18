Карточная игра по Cyberpunk 2077 собрала $7 млн за сутки

CD Projekt RED совместно с WeirdCo запустили краудфандинговую кампанию для Cyberpunk Trading Card Game на платформе Kickstarter. Проект оказался крайне успешным уже в первые часы.

На момент публикации сумма сборов превысила 7,4 миллиона долларов, при том что изначальная цель составляла 100 тысяч. Её удалось достичь практически сразу после старта кампании.

Игрокам предлагают различные наборы. Базовый комплект с двумя стартовыми колодами стоит от 49 долларов, а максимальный набор оценивается в 7999 долларов и включает почти 2000 бустеров, редкие карты, аксессуары и игровые элементы.

Первый набор карточек посвящён персонажам Cyberpunk 2077, включая Джонни Сильверхэнда и Ви. Второй будет вдохновлён аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Релиз первой колоды под названием «Добро пожаловать в Найт-Сити» запланирован на конец 2026 года.