Новости

Карточная игра по Cyberpunk 2077 собрала $7 млн за сутки

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:45

CD Projekt RED совместно с WeirdCo запустили краудфандинговую кампанию для Cyberpunk Trading Card Game на платформе Kickstarter. Проект оказался крайне успешным уже в первые часы.

На момент публикации сумма сборов превысила 7,4 миллиона долларов, при том что изначальная цель составляла 100 тысяч. Её удалось достичь практически сразу после старта кампании.

Игрокам предлагают различные наборы. Базовый комплект с двумя стартовыми колодами стоит от 49 долларов, а максимальный набор оценивается в 7999 долларов и включает почти 2000 бустеров, редкие карты, аксессуары и игровые элементы.

Первый набор карточек посвящён персонажам Cyberpunk 2077, включая Джонни Сильверхэнда и Ви. Второй будет вдохновлён аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Релиз первой колоды под названием «Добро пожаловать в Найт-Сити» запланирован на конец 2026 года.

id·222015·20260318_1045
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  2. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  4. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  5. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры
Смотреть все обзоры