Обзор Suunto Race S: умнее, чем фитнес-трекер, проще, чем умные часы

Спортивные часы — странный жанр. Вечно обещают, что с ними ты побежишь быстрее, прыгнешь выше, а заодно и похудеешь за пару недель. А на деле часто выходит не тренер на руке, а гаджет с характером ревнивой девушки: всё время что-то требует, куда-то зовёт и никогда не молчит.
Suunto Race S с первых дней дают понять, что они не такие. Молчат чаще, чем говорят. Не отвлекают без повода, не устраивают парад уведомлений. И, как ни странно, именно поэтому с ними хочется разобраться поглубже. Ведь когда кто-то тихий и сдержанный, обычно у него есть, что сказать по делу.
В этом обзоре выясняю, какие секреты прячет Suunto Race S, стоит ли их носить постоянно и на кого они вообще рассчитаны. Рассказываю честно, без фанатизма и маркетингового налёта.
Характеристики Suunto Race S
- Общие характеристики
- Модель: Suunto Race S 45 мм (SS051016000)
- Габариты: 45 × 45 × 11,4 мм
- Вес: 53 г (без ремешка)
- Обхват запястья: 125–175 мм
- Экран и материалы
- Дисплей: 1,32″ AMOLED, разрешение 466×466, 499 ppi
- Always-On Display: есть
- Материал стекла: Gorilla Glass
- Материал безеля: нержавеющая сталь
- Материал корпуса: полиамид, армированный стекловолокном
- Защита и автономность
- Защита от воды: 5 АТМ
- Беспроводная зарядка: есть
- Технические особенности
- Операционная система: Suunto OS
- Встроенная память: 32 ГБ
- Спортивные режимы: более 95
- Связь и совместимость
- Связь: Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
- Микрофон: нет
- Динамик: есть
- Беспроводная оплата: нет
- Системные требования: Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше
- Стоимость
- Цена: от 40 800 ₽
Упаковка и комплектация: как начало приключения
Коробка Suunto Race S — это часть пользовательского опыта, продуманная до мелочей. Уже внешний вид задаёт настроение: чёрный фон, крупное название модели, контрастный ремешок и визуальный намёк на движение.
Открываешь внешнюю обёртку — и попадаешь внутрь, где встречает второй, уже матовый чёрный бокс с лаконичной надписью «Suunto». На внутренних стенках упаковки — вдохновляющее послание от команды бренда:
«Congratulations on your new watch!»
«Suunto will guide and support you, whatever the reason, whatever the season. Your adventure starts here.»
(В переводе: «Поздравляем с новыми часами! Suunto будет направлять и поддерживать вас — независимо от цели и времени года. Ваше приключение начинается здесь.»)
Всё выполнено аккуратным рукописным шрифтом — создаёт ощущение личного приглашения в сообщество Suunto.
Сами часы закреплены слева, надёжно зафиксированы. Справа — отдельный отсек для аксессуаров, разложенных по коробочкам с пиктограммами. Всё выполнено в едином стиле, без визуального шума.
Комплектация включает:
- яркий силиконовый ремешок (в моём случае — расцветка Power Orange, с градиентом от оранжевого к фиолетовому и крупным логотипом);
- фирменный зарядный кабель с магнитной шайбой и разъёмом USB-A;
- стартовое руководство, карточка гарантии с надписью «You’re covered» («Вы под защитой»), стикеры и краткая инструкция.
Отдельно хочется отметить качество материалов: ни одного пластикового вкладыша или «пакета ради пакета» — только плотный картон и матовая печать. Всё выглядит дорого, минималистично и аккуратно.
Именно так и должно начинаться знакомство с устройством, которое ориентировано на тех, кто ценит внимание к деталям.
Дизайн
Suunto Race C — яркий пример того, как спортивные часы могут быть одновременно функциональными и выразительными. С первого взгляда становится ясно: это не просто трекер, а полноразмерный мультиспортивный инструмент с характером.
Корпус выполнен в сдержанном чёрном цвете, что подчёркивает универсальность модели и делает её уместной не только на пробежке, но и в повседневной городской среде. Он не скрипит, не люфтит, не поддаётся давлению — монолитный, как и положено надёжному гаджету.
Круглый экран обрамлён аккуратным, не выпирающим безелем с матовой текстурой. AMOLED-дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass. Эстетика корпуса выдержана в духе индустриального минимализма — никаких лишних деталей, только чёткие линии, выверенные пропорции и продуманные элементы управления.
Отдельная радость — тактильность. Управление осуществляется тремя кнопками, центральная из которых — вращающаяся коронка. Щелчки чёткие, ход ровный, без заеданий. Кнопки — с идеальной отдачей: не тугие и не мягкие.
Корпус выполнен из двух материалов: лицевая часть и ключевые элементы — из нержавеющей стали, основа — из лёгкого и прочного полиамида. Такое сочетание обеспечивает отличный баланс между прочностью и комфортом: часы ощущаются надёжными, но не тяжелыми. Они не требуют особого ухода, не боятся влаги (водонепроницаемость до 50 метров) и стойко переносят лёгкие удары. При этом не превращаются в грубый утилитарный «кирпич».
С обратной стороны — датчики пульса и другие сенсоры, защищённые выпуклым стеклом. Визуально задняя часть выглядит аккуратно, а сам модуль не выступает за пределы корпуса, поэтому часы не натирают кожу даже при плотной посадке.
Отдельного внимания заслуживает ремешок. Он выполнен из эластичного и мягкого силикона, но при этом служит полноценным визуальным акцентом. Яркая палитра с переходами от оранжевого к фиолетовому, крупная надпись «Suunto», белые и розовые вкрапления — всё это делает модель запоминающейся и смелой. Такой ремешок трудно не заметить.
На запястье он сидит плотно, не скользит, быстро сохнет после воды или пота и не вызывает раздражения даже при длительном ношении.
Важно, что ремешок сменный: используется стандартное крепление, так что его легко заменить, если стиль Suunto Race S покажется слишком дерзким. Но для тех, кто не боится цвета и любит выделяться — это попадание в десятку.
Первый запуск и интерфейс
Зажимаешь центральную кнопку — экран оживает, появляется фирменный логотип Suunto, минималистичный до предела, и часы сразу переходят к приветственной настройке. Для синхронизации с телефоном потребуется приложение Suunto, доступное в App Store и Google Play.
Самое приятное — это скорость. Часы не тянут время и не устраивают многоминутный парад приветствий, как это любят делать некоторые устройства с претензией на «ум». Интерфейс стартовой настройки предельно лаконичен: выбор языка, единиц измерения, параметров вроде веса и роста, а также региональных настроек. Всё — просто, понятно, через свайпы и кнопки.
Уже на следующем этапе доступна загрузка оффлайн-карт. Suunto использует картографию Mapbox: карты детализированы, выглядят современно и легко читаются на AMOLED-дисплее. Можно сразу загрузить нужный регион — полезно, если планируете бег в глуши без сигнала или просто не хотите зависеть от интернета. Загрузка происходит быстро, как и настройка: выбор региона, стиль карт (топографический, уличный, карта лавиноопасных участков), и всё — они уже в памяти часов.
На этом этапе начинаешь чувствовать почерк Suunto. Здесь нет навязчивых предложений подписаться на что-нибудь, нет бесконечных экранов регистрации, которые просят трижды подтвердить, что ты человек, а не бегущий чайник. Всё просто: ты спортсмен, тебе нужны данные — вот тебе настройки. Настроил — иди тренироваться.
Сразу после подключения Suunto Race S подтягивают всю информацию: возраст, пол, рост, вес, цели по активности. Это нужно для корректного расчёта метрик — от VO2 Max до фаз сна. Здесь можно сразу задать предпочитаемый уровень активности, чтобы часы предлагали соответствующие тренировочные планы и давали адекватную оценку успехам (или провалам — всё честно).
Отдельного внимания заслуживает выбор интерфейса: пользователь может на старте выбрать темы оформления, включить или выключить Always-on-display. Уже здесь часы дают понять: можно настроить их под себя, но не обязательно тратить на данное действие полдня. Минимальный набор — включил, соединил, побежал. Хочешь кастомизации — пожалуйста, но позже.
Однако претензии к ПО у меня всё-таки есть — и в первую очередь к странным решениям. После последнего обновления с часов попросту исчез выбор циферблатов. При попытке изменить их появляется сообщение: «Купите новые циферблаты для часов в SuuntoPlus Store приложения Suunto». На деле же нужно зайти в приложение, нажать на иконку часов в левом верхнем углу, выбрать пункт «SuuntoPlus Store» — и уже там открыть доступ ко всем циферблатам.
Все они, кстати, бесплатные. Зачем тогда предлагается их купить — вопрос открытый. Установить все варианты сразу тоже не получится из-за искусственных ограничений, хотя встроенной памяти часов для этого вполне достаточно.
Зато радует наличие виджетов — компактных экранов с ключевой информацией, которую можно листать свайпом. Панель управления, журнал активности, ЧСС, уровень кислорода, уведомления, таймеры, восстановление по HRV, карта и даже данные по тренировочной нагрузке — всё это настраивается в приложении Suunto и появляется на часах в удобной ленте. Виджеты лаконичны, читаемы и не перегружают интерфейс — именно такой подход ждёшь от устройства, заточенного под спорт.
Уведомления приходят с телефона в виде короткой вибрации и звука. Однако часы напрочь игнорируют режимы моего iPhone: даже если включён вибро или активирован режим «Не беспокоить», уведомления всё равно сопровождаются звуком. Чтобы этого избежать, нужно вручную включить режим «Не беспокоить» и на самих часах. К счастью, функция находится на виду — добраться до неё легко.
Продолжая тему: отвечать на звонки с часов нельзя. Можно только принять или отклонить вызов — всё остальное происходит на телефоне. С сообщениями ситуация схожая: владельцы iPhone не могут отвечать с часов вовсе, а вот пользователи Android могут отправлять заранее заданные шаблонные ответы.
Тем не менее в часах есть отдельный пункт для просмотра уведомлений. Можно спокойно прочитать сообщения — будь то SMS или переписка в Telegram.
Если говорить коротко, с запястья можно выполнить следующие действия:
- установить будильник;
- прочитать уведомления;
- включить или отключить режим «Не беспокоить»;
- активировать фонарик;
- настроить внешний вид: выбрать циферблат и цветовой акцент;
- включить блокировку кнопок;
- активировать режим энергосбережения;
- найти телефон;
- включить или отключить функцию Always-On Display;
- включить авиарежим;
- зайти в параметры устройства.
Если сравнивать Suunto OS с более «умными» системами, вроде Wear OS или watchOS, то она уступает в визуальных наворотах, но выигрывает в скорости, простоте и, главное, целеустремлённости. Здесь всё про спорт и восстановление. Часы — не игрушка, а напарник.
Спортивные функции и возможности: тренер, навигатор и биомеханик в одном корпусе
Если вы когда-нибудь всерьёз занимались спортом — неважно, это был бег по району, заплыв через озеро или восхождение на гору — вы знаете главный страх: а вдруг техника подведёт в самый ответственный момент? Suunto Race S с этим страхом прощается с первой тренировки.
Начнём с базового, но важного: поддержка 95+ видов спорта — от самых очевидных до вполне экзотических. Бег, велосипед, плавание, триатлон — пожалуйста. Ходьба по снегу, SUP-бординг, горные лыжи, спортивное скалолазание — тоже есть. Причём для каждого профиля настроены свои метрики, интерфейс, датчики. Suunto действительно адаптирует поведение устройства под специфику активности.
Для бегунов здесь целый мир. Во-первых, есть возможность настраивать автоматические интервальные тренировки, получать подсказки по темпу, ЧСС и даже рекомендации по восстановлению. Во-вторых, реализована оценка VO2 Max и не просто как цифра из воздуха, а с учётом фактической динамики и данных о нагрузке. Алгоритмы адаптируются: после пары недель регулярных пробежек можно получить куда более точную картину своего уровня, чем при первом запуске.
Встроенный двухдиапазонный GPS (dual-band GNSS) — одна из главных фишек. Он работает уверенно даже в плотной застройке и лесной глуши. Тут трек максимально приближен к реальности. Никаких зигзагов между деревьями и забегов сквозь дома на карте. Плюс: можно заранее загрузить маршрут с сайта или приложения Suunto и следовать ему пошагово. Прямо во время тренировки — с визуальными подсказками и отклонениями от курса.
Особое удовольствие — офлайн-карты, которые можно загрузить прямо в память часов. Единственное условие: для загрузки потребуется Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. Но как только карты окажутся на устройстве — никакой зависимости от интернета. На тропе, в лесу, в горах — карта всегда под рукой.
И это не просто заливка рельефа, а полноценная топографическая карта с разными стилями отображения: от «тёмной» схемы до карты лавиноопасных участков. А ещё — карты интенсивности. Это как 2ГИС или «Яндекс Карты», только вместо пробок — популярные маршруты, которыми чаще всего пользуются другие спортсмены. Хотите пробежать по проверенной тропе? Просто включите карту интенсивности — и следуйте по следам тех, кто был здесь до вас.
Для велосипедистов — полный набор: скорость, каденс (если есть датчик), набор высоты, график усилий, трек маршрута и автоматическая пауза. Для плавания — данные по гребкам, расстоянию, времени на круг, типу стиля. Да, Suunto Race S водонепроницаем до 50 метров, так что с бассейнами, озёрами и морями он справляется на ура. А для триатлета — всё три в одном: автоматическое переключение между этапами, учёт транзитных зон, анализ по каждому блоку.
Suunto Race S способны не только оценивать, как вы тренируетесь, но и отслеживать процесс восстановления после тренировок. Они используют показатели вариабельности частоты сердцебиения (HRV) и другие данные для оценки восстановления и предоставляют персонализированные отчеты о тренировочной нагрузке и прогрессе. Такое решение позволяет спортсменам лучше планировать свои тренировки и обеспечивать оптимальное восстановление.
Вдобавок — поддержка внешних Bluetooth-датчиков. Можно подключить нагрудный пульсометр, педали с измерением мощности, велосипедный датчик скорости. Всё это интегрируется моментально, без плясок. И потом используется в аналитике и экспортируется в сторонние сервисы — Strava, TrainingPeaks и другие.
Отслеживание здоровья, сна и повседневной активности
В жизни любого спортсмена есть периоды, когда не хочется бежать, карабкаться и плыть — хочется просто лежать. И вот именно в эти моменты важнее всего не то, как ты спринтуешь по пересечёнке, а как восстанавливаешься после этого.
Начнём с оптического пульсометра. Он работает 24/7, и делает это с завидной стабильностью. Сенсор — от компании LifeQ, которую Suunto использует уже несколько поколений подряд. Счёт стабильный: в покое, в движении, на тренировке, во сне — часы отслеживают частоту сердечных сокращений с высокой точностью. И пусть нагрудный пульсометр остаётся эталоном, для большинства пользователей встроенный сенсор даёт более чем достаточный уровень достоверности.
Теперь — HRV, вариабельность сердечного ритма. Это один из ключевых показателей восстановления, отражающий, насколько организм готов к нагрузкам. У Suunto анализ HRV происходит ночью, во время фазы глубокого сна.
На основе вариабельности, а также других метрик — сна, активности и уровня стресса — формируется итоговая оценка: насколько хорошо вы восстановились за сутки и готовы ли к новым нагрузкам.
Разумеется, есть и трекер сна — и работает он на удивление хорошо. Часы автоматически распознают момент засыпания, оценивают его глубину, длительность и фазы: лёгкий, глубокий, REM.
После пробуждения вы видите не просто сухую цифру «спал 6 часов 45 минут», а полноценную диаграмму: сколько времени пришлось на каждую фазу, какова была средняя ЧСС, сколько раз вы просыпались. Это помогает не только понять, почему утром чувствуешь себя «не в духе», но и скорректировать режим — лечь пораньше, выключить экраны, сократить кофеин.
К тому же Suunto оценивает не только количество сна, но и его качество. Провели в кровати 8 часов, но сон был прерывистым и поверхностным? Часы честно сообщат об этом. Да, не всегда хочется такое слышать. Но лучше знать правду, чем тешить себя иллюзиями.
Правда, стоит оговориться: не всем будет комфортно спать с часами на руке. Всё-таки это не пушинка — Suunto ощущаются как небольшой «грузик», особенно если вы не привыкли к гаджетам на запястье ночью.
Кроме того, Race S отслеживает уровень стресса. Методика — по вариациям пульса и активности симпатической нервной системы. Получается не абсолютная правда, но хороший индикатор: если уровень стресса стабильно выше обычного, стоит пересмотреть ритм жизни. Или хотя бы сделать паузу, выдохнуть, и не начинать очередную тренировку на износ.
Что особенно радует — отсутствие геймификации и няньканья. Suunto Race S не превращает твою жизнь в соревнование с друзьями или марафон за бейджиками. Они просто дают информацию. Хотел — открыл. Захотел — проанализировал. Не хочешь — просто носи и забудь. И в этом — удивительная зрелость устройства.
Для женщин есть режим отслеживания менструального цикла, причём без лишней интимной инфографики. Всё минималистично, но полезно: фазы цикла, прогноз, влияние на тренировки — всё это можно отмечать вручную или в связке с приложением. Не кричаще, а с пониманием, что эти данные — не для соцсетей, а для самонаблюдения.
И напоследок — осанка устройства. Race S не перегружен сенсорами, но те, что есть, работают точно и стабильно. Они не высасывают батарею за ночь, не дают ложных тревог и не требуют калибровки.
Автономность и зарядка
Автономность — одна из тех характеристик, о которой хочется забыть. Suunto Race S именно такие: не «вечные», конечно, но и не те часы, что нужно заряжать каждый вечер, как Bluetooth-наушники.
Они находят баланс между AMOLED-дисплеем, навигацией, постоянным трекингом и разумным энергопотреблением — и справляются с этим чертовски хорошо.
В официальных материалах заявлены такие цифры:
|Ежедневное использование: режим умных часов
|до 9 дней
|Ежедневное использование: только в режиме ожидания
|до 13 дней
|Тренировка: режим GNSS всех систем + Multi-Band
|до 30 ч
|Тренировка: режим GNSS всех систем + Single-Band
|до 40 ч
|Тренировка: обещания батареи для всех режимов
|30ч / 40ч / 60ч / 120ч
|Тренировка: энергосберегающие режимы GNSS
|до 120 ч
На практике — всё примерно так и есть. Часы не претендуют на рекорды выживаемости, как Suunto Vertical, но и в категорию «однодневок» не попадают.
Если тренироваться ежедневно, спать с часами и периодически пользоваться навигацией, заряда хватает на 3–4 полных дня.
Теперь о зарядке. Тут Suunto наконец-то сделала то, чего ждали: быстрая зарядка. И она действительно быстрая — с 0 до 100% за чуть меньше часа. Уже за 20–25 минут можно получить достаточно заряда для полноценной тренировки.
Крепление — фирменное, магнитное, с USB-A на другом конце. Подключается легко, держится надёжно, кабель мягкий и незаметный. Жаль только, что о совместимости с чужими зарядками пока можно забыть: ни Garmin, ни Polar, ни Qi-коврик не подойдут. Но это, скорее, специфика всей индустрии, а не только Suunto.
Есть и нюанс — Always-On Display. Он заметно влияет на расход, но не критично. При активном использовании, частых взглядах на экран и тренировке продолжительностью 40–60 минут за день уходит около 20–25% заряда. То есть даже в самом «прожорливом» сценарии часы проживут минимум 2, а то и 3 дня. И всё это — с ярким AMOLED-дисплеем, напомню.
Важно: фоновые функции вроде мониторинга сна, пульса, стресса, SpO₂ и HRV тоже расходуют батарею, но не радикально. Suunto грамотно оптимизировала работу датчиков, чтобы они были щадящими. Так что даже при активной жизни, постоянном Bluetooth-соединении и сне с часами — зарядку не нужно искать каждую ночь. А это и есть та самая свобода, которой так не хватает многим «умным» часам.
Итого и сравнение с конкурентами
В Suunto Race S соединились две противоположности: лёгкий, удобный корпус и продвинутые спортивные опции, которые не выглядят урезанными даже на фоне топовых моделей. Да, здесь нет пышности Garmin или вселенной приложений Apple Watch — но есть ощущение точности, фокуса и собранности. Всё, что нужно, — под рукой. Всё лишнее — оставлено за кадром.
Вся экосистема Suunto строится не на вау-эффектах, а на уважении к тренировке. Race S — для тех, кто хочет понимать, как работает его тело, а не просто получать уведомления о лайках.
Сравнение? Пожалуйста.
Против Garmin Forerunner 265: Garmin выигрывает в смарт-функциях — есть музыка, бесконтактная оплата, больше циферблатов и кастомизации. Но уступает в простоте интерфейса: Garmin любит запутанные меню, а Suunto — порядок. У Suunto точнее карты, удобнее коронка и сильнее ощущение «честности» данных.
Для спортсмена — паритет, зависит от вкуса. Для гика — Garmin.
Против Apple Watch Ultra 2: AWU — это шик Apple, глянец, приложения и мощная экосистема. Но автономность — до свидания, а спорт здесь скорее дополнение, чем основа. Suunto работает дольше, удобнее в оффлайн-навигации, проще в реальном поле и не требует постоянной связки с iPhone.
Если нужен и офис, и триатлон — Apple. Если важны спорт и точность — Suunto.
Итог прост: Suunto Race S — не компромисс, а золотая середина. Часы с AMOLED-дисплеем, качественным GPS, оффлайн-картами, поддержкой SpO₂ и HRV, при этом лёгкие, удобные и не пытаются быть всем и сразу. Честный гаджет для честного спорта.
Подойдут ли всем? Нет. Если вам нужна музыка, общение через мессенджеры, оплата и смайлики на экране — лучше смотреть в сторону «умных» часов.
Но если вы хотите знать, насколько хорошо восстанавливаетесь, где пробежали, в какой пульсовой зоне работали и сколько ещё можно нагружать организм — Suunto Race S даст все ответы.
Плюсы
- Грамотная экосистема для восстановления
- Высокая автономность + быстрая зарядка
- Точная работа оптического пульсометра
- Честный спортивный фокус
- Отличная навигация и GPS
- Поддержка внешних датчиков
Недостатки
- Неинтуитивное управление циферблатами
- Нет динамической адаптации под iPhone
- Зависимость от фирменной зарядки
- Ограниченные смарт-функции
- Загрузка оффлайн-карт — только по Wi-Fi 2,4 ГГц