Обзор Suunto Race S: умнее, чем фитнес-трекер, проще, чем умные часы

Спортивные часы — странный жанр. Вечно обещают, что с ними ты побежишь быстрее, прыгнешь выше, а заодно и похудеешь за пару недель. А на деле часто выходит не тренер на руке, а гаджет с характером ревнивой девушки: всё время что-то требует, куда-то зовёт и никогда не молчит.

Suunto Race S с первых дней дают понять, что они не такие. Молчат чаще, чем говорят. Не отвлекают без повода, не устраивают парад уведомлений. И, как ни странно, именно поэтому с ними хочется разобраться поглубже. Ведь когда кто-то тихий и сдержанный, обычно у него есть, что сказать по делу.

В этом обзоре выясняю, какие секреты прячет Suunto Race S, стоит ли их носить постоянно и на кого они вообще рассчитаны. Рассказываю честно, без фанатизма и маркетингового налёта.

Характеристики Suunto Race S

Общие характеристики Модель: Suunto Race S 45 мм (SS051016000) Габариты: 45 × 45 × 11,4 мм Вес: 53 г (без ремешка) Обхват запястья: 125–175 мм

Экран и материалы Дисплей: 1,32″ AMOLED, разрешение 466×466, 499 ppi Always-On Display: есть Материал стекла: Gorilla Glass Материал безеля: нержавеющая сталь Материал корпуса: полиамид, армированный стекловолокном

Защита и автономность Защита от воды: 5 АТМ Беспроводная зарядка: есть

Технические особенности Операционная система: Suunto OS Встроенная память: 32 ГБ Спортивные режимы: более 95

Связь и совместимость Связь: Bluetooth, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU Микрофон: нет Динамик: есть Беспроводная оплата: нет Системные требования: Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше

Стоимость Цена: от 40 800 ₽



Упаковка и комплектация: как начало приключения

Коробка Suunto Race S — это часть пользовательского опыта, продуманная до мелочей. Уже внешний вид задаёт настроение: чёрный фон, крупное название модели, контрастный ремешок и визуальный намёк на движение.

Открываешь внешнюю обёртку — и попадаешь внутрь, где встречает второй, уже матовый чёрный бокс с лаконичной надписью «Suunto». На внутренних стенках упаковки — вдохновляющее послание от команды бренда:

«Congratulations on your new watch!»

«Suunto will guide and support you, whatever the reason, whatever the season. Your adventure starts here.»



(В переводе: «Поздравляем с новыми часами! Suunto будет направлять и поддерживать вас — независимо от цели и времени года. Ваше приключение начинается здесь.»)

Всё выполнено аккуратным рукописным шрифтом — создаёт ощущение личного приглашения в сообщество Suunto.

Сами часы закреплены слева, надёжно зафиксированы. Справа — отдельный отсек для аксессуаров, разложенных по коробочкам с пиктограммами. Всё выполнено в едином стиле, без визуального шума.

Комплектация включает:

яркий силиконовый ремешок (в моём случае — расцветка Power Orange , с градиентом от оранжевого к фиолетовому и крупным логотипом);

, с градиентом от оранжевого к фиолетовому и крупным логотипом); фирменный зарядный кабель с магнитной шайбой и разъёмом USB-A;

стартовое руководство, карточка гарантии с надписью «You’re covered» («Вы под защитой»), стикеры и краткая инструкция.

Отдельно хочется отметить качество материалов: ни одного пластикового вкладыша или «пакета ради пакета» — только плотный картон и матовая печать. Всё выглядит дорого, минималистично и аккуратно.

Именно так и должно начинаться знакомство с устройством, которое ориентировано на тех, кто ценит внимание к деталям.

Дизайн

Suunto Race C — яркий пример того, как спортивные часы могут быть одновременно функциональными и выразительными. С первого взгляда становится ясно: это не просто трекер, а полноразмерный мультиспортивный инструмент с характером.

Корпус выполнен в сдержанном чёрном цвете, что подчёркивает универсальность модели и делает её уместной не только на пробежке, но и в повседневной городской среде. Он не скрипит, не люфтит, не поддаётся давлению — монолитный, как и положено надёжному гаджету.

Круглый экран обрамлён аккуратным, не выпирающим безелем с матовой текстурой. AMOLED-дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass. Эстетика корпуса выдержана в духе индустриального минимализма — никаких лишних деталей, только чёткие линии, выверенные пропорции и продуманные элементы управления.

Отдельная радость — тактильность. Управление осуществляется тремя кнопками, центральная из которых — вращающаяся коронка. Щелчки чёткие, ход ровный, без заеданий. Кнопки — с идеальной отдачей: не тугие и не мягкие.

Корпус выполнен из двух материалов: лицевая часть и ключевые элементы — из нержавеющей стали, основа — из лёгкого и прочного полиамида. Такое сочетание обеспечивает отличный баланс между прочностью и комфортом: часы ощущаются надёжными, но не тяжелыми. Они не требуют особого ухода, не боятся влаги (водонепроницаемость до 50 метров) и стойко переносят лёгкие удары. При этом не превращаются в грубый утилитарный «кирпич».

С обратной стороны — датчики пульса и другие сенсоры, защищённые выпуклым стеклом. Визуально задняя часть выглядит аккуратно, а сам модуль не выступает за пределы корпуса, поэтому часы не натирают кожу даже при плотной посадке.

Отдельного внимания заслуживает ремешок. Он выполнен из эластичного и мягкого силикона, но при этом служит полноценным визуальным акцентом. Яркая палитра с переходами от оранжевого к фиолетовому, крупная надпись «Suunto», белые и розовые вкрапления — всё это делает модель запоминающейся и смелой. Такой ремешок трудно не заметить.

На запястье он сидит плотно, не скользит, быстро сохнет после воды или пота и не вызывает раздражения даже при длительном ношении.

Важно, что ремешок сменный: используется стандартное крепление, так что его легко заменить, если стиль Suunto Race S покажется слишком дерзким. Но для тех, кто не боится цвета и любит выделяться — это попадание в десятку.

Первый запуск и интерфейс

Зажимаешь центральную кнопку — экран оживает, появляется фирменный логотип Suunto, минималистичный до предела, и часы сразу переходят к приветственной настройке. Для синхронизации с телефоном потребуется приложение Suunto, доступное в App Store и Google Play.

Самое приятное — это скорость. Часы не тянут время и не устраивают многоминутный парад приветствий, как это любят делать некоторые устройства с претензией на «ум». Интерфейс стартовой настройки предельно лаконичен: выбор языка, единиц измерения, параметров вроде веса и роста, а также региональных настроек. Всё — просто, понятно, через свайпы и кнопки.

Уже на следующем этапе доступна загрузка оффлайн-карт. Suunto использует картографию Mapbox: карты детализированы, выглядят современно и легко читаются на AMOLED-дисплее. Можно сразу загрузить нужный регион — полезно, если планируете бег в глуши без сигнала или просто не хотите зависеть от интернета. Загрузка происходит быстро, как и настройка: выбор региона, стиль карт (топографический, уличный, карта лавиноопасных участков), и всё — они уже в памяти часов.

Во время синхронизации устройством нельзя пользоваться. Также синхронизации не произойдёт, если часы будут заняты каким-либо процессом.

На этом этапе начинаешь чувствовать почерк Suunto. Здесь нет навязчивых предложений подписаться на что-нибудь, нет бесконечных экранов регистрации, которые просят трижды подтвердить, что ты человек, а не бегущий чайник. Всё просто: ты спортсмен, тебе нужны данные — вот тебе настройки. Настроил — иди тренироваться.

Сразу после подключения Suunto Race S подтягивают всю информацию: возраст, пол, рост, вес, цели по активности. Это нужно для корректного расчёта метрик — от VO2 Max до фаз сна. Здесь можно сразу задать предпочитаемый уровень активности, чтобы часы предлагали соответствующие тренировочные планы и давали адекватную оценку успехам (или провалам — всё честно).

Отдельного внимания заслуживает выбор интерфейса: пользователь может на старте выбрать темы оформления, включить или выключить Always-on-display. Уже здесь часы дают понять: можно настроить их под себя, но не обязательно тратить на данное действие полдня. Минимальный набор — включил, соединил, побежал. Хочешь кастомизации — пожалуйста, но позже.

Однако претензии к ПО у меня всё-таки есть — и в первую очередь к странным решениям. После последнего обновления с часов попросту исчез выбор циферблатов. При попытке изменить их появляется сообщение: «Купите новые циферблаты для часов в SuuntoPlus Store приложения Suunto». На деле же нужно зайти в приложение, нажать на иконку часов в левом верхнем углу, выбрать пункт «SuuntoPlus Store» — и уже там открыть доступ ко всем циферблатам.

Все они, кстати, бесплатные. Зачем тогда предлагается их купить — вопрос открытый. Установить все варианты сразу тоже не получится из-за искусственных ограничений, хотя встроенной памяти часов для этого вполне достаточно.

Зато радует наличие виджетов — компактных экранов с ключевой информацией, которую можно листать свайпом. Панель управления, журнал активности, ЧСС, уровень кислорода, уведомления, таймеры, восстановление по HRV, карта и даже данные по тренировочной нагрузке — всё это настраивается в приложении Suunto и появляется на часах в удобной ленте. Виджеты лаконичны, читаемы и не перегружают интерфейс — именно такой подход ждёшь от устройства, заточенного под спорт.

При запуске музыкального плеера (в моём случае — Яндекс Музыка) можно управлять воспроизведением с запястья: ставить на паузу, регулировать громкость и переключать треки.

Уведомления приходят с телефона в виде короткой вибрации и звука. Однако часы напрочь игнорируют режимы моего iPhone: даже если включён вибро или активирован режим «Не беспокоить», уведомления всё равно сопровождаются звуком. Чтобы этого избежать, нужно вручную включить режим «Не беспокоить» и на самих часах. К счастью, функция находится на виду — добраться до неё легко.

Продолжая тему: отвечать на звонки с часов нельзя. Можно только принять или отклонить вызов — всё остальное происходит на телефоне. С сообщениями ситуация схожая: владельцы iPhone не могут отвечать с часов вовсе, а вот пользователи Android могут отправлять заранее заданные шаблонные ответы.

Тем не менее в часах есть отдельный пункт для просмотра уведомлений. Можно спокойно прочитать сообщения — будь то SMS или переписка в Telegram.

Если говорить коротко, с запястья можно выполнить следующие действия:

установить будильник;

прочитать уведомления;

включить или отключить режим «Не беспокоить»;

активировать фонарик;

настроить внешний вид: выбрать циферблат и цветовой акцент;

включить блокировку кнопок;

активировать режим энергосбережения;

найти телефон;

включить или отключить функцию Always-On Display;

включить авиарежим;

зайти в параметры устройства.

Если сравнивать Suunto OS с более «умными» системами, вроде Wear OS или watchOS, то она уступает в визуальных наворотах, но выигрывает в скорости, простоте и, главное, целеустремлённости. Здесь всё про спорт и восстановление. Часы — не игрушка, а напарник.

Спортивные функции и возможности: тренер, навигатор и биомеханик в одном корпусе

Если вы когда-нибудь всерьёз занимались спортом — неважно, это был бег по району, заплыв через озеро или восхождение на гору — вы знаете главный страх: а вдруг техника подведёт в самый ответственный момент? Suunto Race S с этим страхом прощается с первой тренировки.

Начнём с базового, но важного: поддержка 95+ видов спорта — от самых очевидных до вполне экзотических. Бег, велосипед, плавание, триатлон — пожалуйста. Ходьба по снегу, SUP-бординг, горные лыжи, спортивное скалолазание — тоже есть. Причём для каждого профиля настроены свои метрики, интерфейс, датчики. Suunto действительно адаптирует поведение устройства под специфику активности.

Для бегунов здесь целый мир. Во-первых, есть возможность настраивать автоматические интервальные тренировки, получать подсказки по темпу, ЧСС и даже рекомендации по восстановлению. Во-вторых, реализована оценка VO2 Max и не просто как цифра из воздуха, а с учётом фактической динамики и данных о нагрузке. Алгоритмы адаптируются: после пары недель регулярных пробежек можно получить куда более точную картину своего уровня, чем при первом запуске.

Встроенный двухдиапазонный GPS (dual-band GNSS) — одна из главных фишек. Он работает уверенно даже в плотной застройке и лесной глуши. Тут трек максимально приближен к реальности. Никаких зигзагов между деревьями и забегов сквозь дома на карте. Плюс: можно заранее загрузить маршрут с сайта или приложения Suunto и следовать ему пошагово. Прямо во время тренировки — с визуальными подсказками и отклонениями от курса.

Особое удовольствие — офлайн-карты, которые можно загрузить прямо в память часов. Единственное условие: для загрузки потребуется Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. Но как только карты окажутся на устройстве — никакой зависимости от интернета. На тропе, в лесу, в горах — карта всегда под рукой.

И это не просто заливка рельефа, а полноценная топографическая карта с разными стилями отображения: от «тёмной» схемы до карты лавиноопасных участков. А ещё — карты интенсивности. Это как 2ГИС или «Яндекс Карты», только вместо пробок — популярные маршруты, которыми чаще всего пользуются другие спортсмены. Хотите пробежать по проверенной тропе? Просто включите карту интенсивности — и следуйте по следам тех, кто был здесь до вас.

Для велосипедистов — полный набор: скорость, каденс (если есть датчик), набор высоты, график усилий, трек маршрута и автоматическая пауза. Для плавания — данные по гребкам, расстоянию, времени на круг, типу стиля. Да, Suunto Race S водонепроницаем до 50 метров, так что с бассейнами, озёрами и морями он справляется на ура. А для триатлета — всё три в одном: автоматическое переключение между этапами, учёт транзитных зон, анализ по каждому блоку.

Suunto Race S способны не только оценивать, как вы тренируетесь, но и отслеживать процесс восстановления после тренировок. Они используют показатели вариабельности частоты сердцебиения (HRV) и другие данные для оценки восстановления и предоставляют персонализированные отчеты о тренировочной нагрузке и прогрессе. Такое решение позволяет спортсменам лучше планировать свои тренировки и обеспечивать оптимальное восстановление.

Вдобавок — поддержка внешних Bluetooth-датчиков. Можно подключить нагрудный пульсометр, педали с измерением мощности, велосипедный датчик скорости. Всё это интегрируется моментально, без плясок. И потом используется в аналитике и экспортируется в сторонние сервисы — Strava, TrainingPeaks и другие.

Отслеживание здоровья, сна и повседневной активности

В жизни любого спортсмена есть периоды, когда не хочется бежать, карабкаться и плыть — хочется просто лежать. И вот именно в эти моменты важнее всего не то, как ты спринтуешь по пересечёнке, а как восстанавливаешься после этого.

Начнём с оптического пульсометра. Он работает 24/7, и делает это с завидной стабильностью. Сенсор — от компании LifeQ, которую Suunto использует уже несколько поколений подряд. Счёт стабильный: в покое, в движении, на тренировке, во сне — часы отслеживают частоту сердечных сокращений с высокой точностью. И пусть нагрудный пульсометр остаётся эталоном, для большинства пользователей встроенный сенсор даёт более чем достаточный уровень достоверности.

Теперь — HRV, вариабельность сердечного ритма. Это один из ключевых показателей восстановления, отражающий, насколько организм готов к нагрузкам. У Suunto анализ HRV происходит ночью, во время фазы глубокого сна.

На основе вариабельности, а также других метрик — сна, активности и уровня стресса — формируется итоговая оценка: насколько хорошо вы восстановились за сутки и готовы ли к новым нагрузкам.

Разумеется, есть и трекер сна — и работает он на удивление хорошо. Часы автоматически распознают момент засыпания, оценивают его глубину, длительность и фазы: лёгкий, глубокий, REM.

После пробуждения вы видите не просто сухую цифру «спал 6 часов 45 минут», а полноценную диаграмму: сколько времени пришлось на каждую фазу, какова была средняя ЧСС, сколько раз вы просыпались. Это помогает не только понять, почему утром чувствуешь себя «не в духе», но и скорректировать режим — лечь пораньше, выключить экраны, сократить кофеин.

К тому же Suunto оценивает не только количество сна, но и его качество. Провели в кровати 8 часов, но сон был прерывистым и поверхностным? Часы честно сообщат об этом. Да, не всегда хочется такое слышать. Но лучше знать правду, чем тешить себя иллюзиями.

Правда, стоит оговориться: не всем будет комфортно спать с часами на руке. Всё-таки это не пушинка — Suunto ощущаются как небольшой «грузик», особенно если вы не привыкли к гаджетам на запястье ночью.

Кроме того, Race S отслеживает уровень стресса. Методика — по вариациям пульса и активности симпатической нервной системы. Получается не абсолютная правда, но хороший индикатор: если уровень стресса стабильно выше обычного, стоит пересмотреть ритм жизни. Или хотя бы сделать паузу, выдохнуть, и не начинать очередную тренировку на износ.

Что особенно радует — отсутствие геймификации и няньканья. Suunto Race S не превращает твою жизнь в соревнование с друзьями или марафон за бейджиками. Они просто дают информацию. Хотел — открыл. Захотел — проанализировал. Не хочешь — просто носи и забудь. И в этом — удивительная зрелость устройства.

Для женщин есть режим отслеживания менструального цикла, причём без лишней интимной инфографики. Всё минималистично, но полезно: фазы цикла, прогноз, влияние на тренировки — всё это можно отмечать вручную или в связке с приложением. Не кричаще, а с пониманием, что эти данные — не для соцсетей, а для самонаблюдения.

И напоследок — осанка устройства. Race S не перегружен сенсорами, но те, что есть, работают точно и стабильно. Они не высасывают батарею за ночь, не дают ложных тревог и не требуют калибровки.

Автономность и зарядка

Автономность — одна из тех характеристик, о которой хочется забыть. Suunto Race S именно такие: не «вечные», конечно, но и не те часы, что нужно заряжать каждый вечер, как Bluetooth-наушники.

Они находят баланс между AMOLED-дисплеем, навигацией, постоянным трекингом и разумным энергопотреблением — и справляются с этим чертовски хорошо.

В официальных материалах заявлены такие цифры:

Ежедневное использование: режим умных часов до 9 дней Ежедневное использование: только в режиме ожидания до 13 дней Тренировка: режим GNSS всех систем + Multi-Band до 30 ч Тренировка: режим GNSS всех систем + Single-Band до 40 ч Тренировка: обещания батареи для всех режимов 30ч / 40ч / 60ч / 120ч Тренировка: энергосберегающие режимы GNSS до 120 ч

На практике — всё примерно так и есть. Часы не претендуют на рекорды выживаемости, как Suunto Vertical, но и в категорию «однодневок» не попадают.

Если тренироваться ежедневно, спать с часами и периодически пользоваться навигацией, заряда хватает на 3–4 полных дня.

Теперь о зарядке. Тут Suunto наконец-то сделала то, чего ждали: быстрая зарядка. И она действительно быстрая — с 0 до 100% за чуть меньше часа. Уже за 20–25 минут можно получить достаточно заряда для полноценной тренировки.

Крепление — фирменное, магнитное, с USB-A на другом конце. Подключается легко, держится надёжно, кабель мягкий и незаметный. Жаль только, что о совместимости с чужими зарядками пока можно забыть: ни Garmin, ни Polar, ни Qi-коврик не подойдут. Но это, скорее, специфика всей индустрии, а не только Suunto.

Есть и нюанс — Always-On Display. Он заметно влияет на расход, но не критично. При активном использовании, частых взглядах на экран и тренировке продолжительностью 40–60 минут за день уходит около 20–25% заряда. То есть даже в самом «прожорливом» сценарии часы проживут минимум 2, а то и 3 дня. И всё это — с ярким AMOLED-дисплеем, напомню.

Важно: фоновые функции вроде мониторинга сна, пульса, стресса, SpO₂ и HRV тоже расходуют батарею, но не радикально. Suunto грамотно оптимизировала работу датчиков, чтобы они были щадящими. Так что даже при активной жизни, постоянном Bluetooth-соединении и сне с часами — зарядку не нужно искать каждую ночь. А это и есть та самая свобода, которой так не хватает многим «умным» часам.

Итого и сравнение с конкурентами

В Suunto Race S соединились две противоположности: лёгкий, удобный корпус и продвинутые спортивные опции, которые не выглядят урезанными даже на фоне топовых моделей. Да, здесь нет пышности Garmin или вселенной приложений Apple Watch — но есть ощущение точности, фокуса и собранности. Всё, что нужно, — под рукой. Всё лишнее — оставлено за кадром.

Вся экосистема Suunto строится не на вау-эффектах, а на уважении к тренировке. Race S — для тех, кто хочет понимать, как работает его тело, а не просто получать уведомления о лайках.

Сравнение? Пожалуйста.

Против Garmin Forerunner 265: Garmin выигрывает в смарт-функциях — есть музыка, бесконтактная оплата, больше циферблатов и кастомизации. Но уступает в простоте интерфейса: Garmin любит запутанные меню, а Suunto — порядок. У Suunto точнее карты, удобнее коронка и сильнее ощущение «честности» данных.

Для спортсмена — паритет, зависит от вкуса. Для гика — Garmin.

Против Apple Watch Ultra 2: AWU — это шик Apple, глянец, приложения и мощная экосистема. Но автономность — до свидания, а спорт здесь скорее дополнение, чем основа. Suunto работает дольше, удобнее в оффлайн-навигации, проще в реальном поле и не требует постоянной связки с iPhone.

Если нужен и офис, и триатлон — Apple. Если важны спорт и точность — Suunto.

Итог прост: Suunto Race S — не компромисс, а золотая середина. Часы с AMOLED-дисплеем, качественным GPS, оффлайн-картами, поддержкой SpO₂ и HRV, при этом лёгкие, удобные и не пытаются быть всем и сразу. Честный гаджет для честного спорта.

Подойдут ли всем? Нет. Если вам нужна музыка, общение через мессенджеры, оплата и смайлики на экране — лучше смотреть в сторону «умных» часов.

Но если вы хотите знать, насколько хорошо восстанавливаетесь, где пробежали, в какой пульсовой зоне работали и сколько ещё можно нагружать организм — Suunto Race S даст все ответы.

Богдан Дегтярев Плюсы Грамотная экосистема для восстановления

Высокая автономность + быстрая зарядка

Точная работа оптического пульсометра

Честный спортивный фокус

Отличная навигация и GPS

Поддержка внешних датчиков Недостатки Неинтуитивное управление циферблатами

Нет динамической адаптации под iPhone

Зависимость от фирменной зарядки

Ограниченные смарт-функции

Загрузка оффлайн-карт — только по Wi-Fi 2,4 ГГц



