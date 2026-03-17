Вышел первый тизер-трейлер фильма «Дюна: Часть 3»

Warner Bros. представила дебютный тизер-трейлер фильма «Дюна: Часть 3». Картина выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года.

Третья часть станет экранизацией романа «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. По сюжету Пол Атрейдес становится императором, а его последователи развязывают священную войну по всей галактике. На фоне растущего культа вокруг него формируется заговор, в который вовлечены политические противники и тайные ордена.

К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Флоренс Пью (Ирулан Коррино) и Роберт Паттинсон (Скайтейл).

Режиссёром вновь выступил Дени Вильнёв — для него этот фильм станет финальной работой во вселенной «Дюны».