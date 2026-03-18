Honor готовит «убийцу флагманов» в компактном корпусе

В сети появились подробности о следующем Honor Air.
Редакция The GEEK сегодня в 09:27

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали нового смартфона Honor, который может выйти раньше серии Honor 600. Речь идёт о модели среднего класса с приставкой Air.

По данным источника, устройство получит компактный корпус с 6,36-дюймовым плоским дисплеем. Основной акцент сделан на камеру.

Смартфон может быть оснащён тройной камерой: основной сенсор на 200 Мп размером 1/1,28 дюйма, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископический телеобъектив на 64 Мп с крупным сенсором 1/2 дюйма.

Инсайдер отмечает, что прототип уже существует и был протестирован. При этом устройство использует классическую схему обработки изображений, без уточнения деталей.

Если информация подтвердится, новинка может стать одним из самых интересных предложений в среднем сегменте за счёт сочетания компактного формата и продвинутой камеры.

Ранее Digital Chat Station неоднократно публиковал точные утечки о будущих смартфонах различных брендов.

