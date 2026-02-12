Amazon представила тизер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем в главной роли | The GEEK
close
Новости

Amazon представила тизер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем в главной роли

Сериал о Человеке-пауке из 1930-х стартует 27 мая.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:03

Amazon представила тизер-трейлер сериала «Паук-Нуар» (ориг. Spider-Noir), премьера которого состоится 27 мая на платформе Prime Video. Шоу будет выходить в двух версиях — чёрно-белой и цветной.

Сюжет расскажет об альтернативной версии Человека-паука из Нью-Йорка 1930-х годов. Главным героем станет частный детектив Бен Рейли, а не Питер Паркер. В тизере показаны сцены с разборками с бандитами, полётами на паутине и несколькими суперзлодеями.

Тизер:

Всего запланировано восемь эпизодов. Продолжительность серий пока не раскрывается.

Главную роль исполнил Николас Кейдж. В сериале также снялись Ламорн Моррис, Брендан Глисон, Абрахам Попула, Ли Цзюнь Ли, Карен Родригес и Джек Хьюстон.

Шоураннерами проекта выступают Орен Узил и Стив Лайтфут. Среди продюсеров — Фил Лорд и Кристофер Миллер.

id·219411·20260212_2003
Тизер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го» выйдет 2 февраля
Доктор Дум не злодей? Раскрыты детали сюжета фильма «Мстители: Судный день»
Сэм Рэйми поставил точку в вопросе выхода «Человека-паука 4» с Тоби Магуайром
Объявлены номинанты премии «Оскар 2026»
Топ-10 лучших фильмов-антиутопий по версии Collider
Ханс Циммер напишет музыку для сериала «Гарри Поттер»
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина 2026»
«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в российских кинотеатрах 15 января
Звезда «Очень странных дел» может присоединиться к киновселенной Marvel
100 фильмов с неожиданной концовкой

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры