Amazon представила тизер «Паука-Нуара» с Николасом Кейджем в главной роли

Amazon представила тизер-трейлер сериала «Паук-Нуар» (ориг. Spider-Noir), премьера которого состоится 27 мая на платформе Prime Video. Шоу будет выходить в двух версиях — чёрно-белой и цветной.

Сюжет расскажет об альтернативной версии Человека-паука из Нью-Йорка 1930-х годов. Главным героем станет частный детектив Бен Рейли, а не Питер Паркер. В тизере показаны сцены с разборками с бандитами, полётами на паутине и несколькими суперзлодеями.

Тизер:

Всего запланировано восемь эпизодов. Продолжительность серий пока не раскрывается.

Главную роль исполнил Николас Кейдж. В сериале также снялись Ламорн Моррис, Брендан Глисон, Абрахам Попула, Ли Цзюнь Ли, Карен Родригес и Джек Хьюстон.

Шоураннерами проекта выступают Орен Узил и Стив Лайтфут. Среди продюсеров — Фил Лорд и Кристофер Миллер.