В СПЧ заявили о шансах на восстановление работы Telegram в России

Telegram может восстановить работу в России в полном объёме, если договорится с российскими властями и выполнит требования Роскомнадзора. Об этом заявил председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

По его словам, вероятность такой договорённости высокая. Он уточнил, что речь идёт о требованиях, связанных с экстремизмом и каналами, которые, по версии российских властей, несут угрозу национальной безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Поводом для ограничений стали претензии к Telegram в части противодействия терроризму и защиты персональных данных. 10 февраля Роскомнадзор сообщил, что продолжит последовательные ограничения мессенджера до исполнения российского законодательства.

При этом официальных сигналов от самого Telegram о готовности изменить позицию пока нет. Ранее в Кремле заявляли, что администрация мессенджера не намерена сотрудничать с российскими властями, хотя в приложении, как утверждается, выявляется значительный объём потенциально опасного контента.

Если договорённости действительно будут достигнуты, это может означать пересмотр текущих ограничений и восстановление более стабильной работы Telegram в России.

Пока речь идёт только о заявлении представителя СПЧ, а не о подтверждённом решении регулятора или самого мессенджера.