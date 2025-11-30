Павел Дуров запустил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ-вычислений | The GEEK
Павел Дуров запустил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ-вычислений

В качестве логотипа «ИИчко».
Редакция The GEEK сегодня в 22:06

Павел Дуров объявил о запуске Cocoon — децентрализованной сети для обработки ИИ-запросов. По его словам, система уже работает и принимает первые задачи от пользователей с полной конфиденциальностью. Через Cocoon, например, проходит часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений.

Сеть строится на видеокартах, которыми делятся владельцы GPU. За предоставленные мощности они получают вознаграждение в Toncoin. Разработчики ИИ-приложений, наоборот, могут арендовать вычисления через эту же инфраструктуру.

Дуров утверждает, что стоимость работы моделей в Cocoon будет ниже, чем у крупных облачных провайдеров вроде Microsoft или Amazon. В ближайшие недели проект собирается расширять пул подключённых видеокарт и наращивать спрос со стороны разработчиков.

О желании создать такой сервис Дуров говорил в конце октября. Тогда он назвал децентрализованные вычисления способом ограничить влияние государственных структур и корпораций, которые собирают пользовательские данные, обучают на них модели и формируют профили людей.

Но главная деталь анонса — логотип Cocoon. Дуров назвал его «ИИчко».

