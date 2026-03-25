Россиян не будут штрафовать за рекламу в Telegram и на YouTube до конца 2026 года

В ФАС заявили о введении «переходного режима» для переориентации рынка рекламы.
Федеральная антимонопольная служба заявила, что до конца 2026 года не будет штрафовать за размещение рекламы в Telegram и на YouTube. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По словам представителей ведомства, для участников рынка вводится переходный период. Он позволит компаниям и рекламодателям переориентироваться на другие рекламные каналы. В течение этого периода за размещение рекламы в Telegram и на YouTube санкции применяться не будут.

Что касается рекламы на других ресурсах, то контроль продолжается. В частности, россиянам напомнили о запрете размещения рекламы в запрещенных соцсетях и VPN.

id·222506·20260325_1057
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

