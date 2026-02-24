Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела в России

Действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ («содействие террористической деятельности»). Об этом говорится в материалах «Российской газеты» и «Комсомольской правды», написанных по материалам ФСБ России.

По данным изданий, Роскомнадзор направил администрации Telegram более 150 тысяч требований об удалении противоправного контента. Как утверждается, эти обращения выполнены не были. Среди них:

Недостоверная информация – 104 093 запроса;

Призывы к экстремизму – 10 598;

Оправдание экстремистской деятельности – 4168;

Наркотики – 3771;

Призывы к участию в массовых мероприятиях – 3431;

Финансирование противника – 2162.

В публикациях говорится, что мессенджер использовался боевиками и их кураторами при подготовке и организации теракта в Крокус Сити Холле, а также в противоправных действиях против российских военнослужащих и других лиц.

Оба издания заявляют, что при запросах со стороны иностранных государств Telegram якобы может передавать IP-адреса и номера телефонов российских пользователей.

Напомним, 10 февраля в Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России. Павел Дуров связал это с попыткой российских властей перевести пользователей «на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

При этом ещё в августе 2025 года в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp. Роскомнадзор объяснил это решение тем, что мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые используют мошенники, а также лица, причастные к диверсионной и террористической деятельности.