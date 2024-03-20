Обзор Anker Soundcore Liberty 4 NC

Практически каждый месяц мы можем наблюдать выход новых наушников, и каждый производитель хочет выделиться на фоне основных. Это хорошо со всех сторон: мы, как потребители, получаем интересные дизайны с набором опций, а производители создают здоровую конкуренцию. В этот раз мы рассмотрим Soundcore Liberty 4 NC, разберемся, что они представляют, а также их плюсы и минусы.

Технические характеристики Anker Soundcore Liberty 4 NC

Излучатели: 11 мм, 20 Гц — 40 кГц

Общее количество микрофонов: 6

Интерфейсы: Bluetooth 5.3 (Fast Pair, multipoint), USB Type-C, Qi

Кодеки: SBC, AAC, Hi-Res LDAC

Защита: IPX4

Шумоизоляция: ANC, Ambient Mode

Автономность: 9 ч (7 ч с ANC), поддержка быстрой зарядки

Автономность с учетом кейса: до 45 ч

Дополнительно: 3D-звук, калибровка под пользователя, сенсоры снятия

Вес наушника: 5.2 г

Вес вместе с кейсом: 60.8 г

Габариты кейса: 58x58x31 мм

Цена: 8999 ₽

Что внутри?

Наушники Anker Soundcore Liberty 4 NC поставляются в коробке средних размеров. На лицевой стороне объёмное изображение самих наушников, а на задней стороне представлены технические характеристики.

При открытии коробки нас встречает кейс с наушниками внутри, контакты которых заклеены для предотвращения разряда. Далее, под кейсом наушников, находится шнур для зарядки Type-C с USB-кабелем полноразмерного типа и инструкция.

Интересно, что я заметил в последнюю очередь — амбушюры трёх размеров, аккуратно встроенные в коробку и прикрытые матовой плёнкой.

Дизайн

Кейс для наушников выполнен из матового пластика с покрытием софтач. Он приятен на ощупь и удобен для переноски в кармане, хотя, по моему мнению, футляр мог бы быть значительно компактнее. Вероятно, это связано с необходимостью размещения более емкого аккумулятора. Также на лицевой части чехла красуется глянцевый логотип, собирающим все возможные отпечатки.

Крышка кейса открывается с помощью физической кнопки на лицевой стороне, что позволяет открывать её одной рукой. Сами наушники надежно удерживаются в кейсе магнитами и даже при сильной тряске не выпадут. Люфтов и прочего безобразия — нет.

Особенно интересно то, что открытие кейса сопровождается светодиодной подсветкой белого цвета. Первые встроен в физическую кнопку и срабатывает при открытии/закрытии кейса, а затем вокруг амбушюр начинает пульсировать свет. Это придает кейсу футуристичный вид.

Говоря о подсветке на кнопке, она служит и индикатором заряда:

индикатор более 5 секунд — заряд более 60%;

индикатор до 3 секунд — от 20% до 60%;

красный индикатор — осталось менее 20%, пора на подзарядку.

Внутри кейса глянцевый пластик, а значит вся пыль или ворсинки от одежды будут прекрасно видны на его поверхности.

Сами наушники изготовлены из глянцевого пластика. Внешняя сторона покрыта матовым серым пластиков, что делает отпечатки пальцев менее заметными. Да и, честно говоря, кто будет пристально рассматривать ваши уши на улице? Нет смысла обсуждать этот вопрос.

Как заявляет производитель, устройство обладает защитой по стандарту IPX4. Хотя оно не предназначено для использования во время плавания, оно подходит для интенсивных тренировок в потных условиях или при дожде.

Наушники комфортны для ношения благодаря небольшому весу и хорошо фиксируются в ушах (хотя это может зависеть от индивидуальных особенностей). Лично у меня, никакого дискомфорта при долгой носки не было.

На внешней стороне наушника, в зоне прилегания к уху, есть маленькое отверстие, которое является датчиком для автоматической паузы. Под металлической сеткой, расположенной внизу, находится основной микрофон. На другом конце наушника есть отверстие для второго микрофона, который отвечает за шумоподавление. Третий микрофон находится внутри корпуса. Магнитные контакты и маркировка для правого и левого наушника расположены на внутренней стороне выступа, а сенсорная панель управления находится снаружи, около логотипа.

Подключение и управление

При первом открытии кейса наушники переводятся в режим сопряжения. Последующие подключения будут происходить автоматически, без необходимости захода в меню телефона.

Если возникнет необходимость подключиться к другому устройству, достаточно удерживать физическую кнопку на кейсе в течение нескольких секунд. Также доступна функция мультипоинт: подключение осуществляется через приложение (доступно на Android и iOS) или путем удерживания пальцев на обеих сенсорных панелях.

Управление наушниками очень простое и удобное благодаря сенсорным панелям на их внешней стороне. Они реагируют на касания, поэтому все действия можно совершить легко. Например, одно касание — и музыка приостановится, двойное — переключит треки, а если удерживать пальцем на панели, то наушники переключатся на режим, где можно услышать, что происходит вокруг.

Также можно настроить все эти функции через приложение на смартфоне. Там же можно настроить громкость, вызывать голосового помощника и многое другое. А если нужно ответить на звонок или его завершить, достаточно просто дважды коснуться наушника.

Если хотя бы один наушник вынуть из уха, музыка автоматически остановится, а когда вернете его обратно — продолжится с того же момента. Для ответа на звонок можно просто вставить один наушник в ухо, что очень удобно. Правда, некоторые действия могут выполняться с небольшой задержкой, но это не мешает им работать надежно. И еще, каждое касание или действие сопровождается звуковым сигналом. Если вдруг что-то пошло не так и нужно сбросить настройки, можно сделать это, удерживая кнопку на кейсе в течение 10 секунд.

Звук

Сначала я не был впечатлен звучанием наушников, но после индивидуальной настройки частотной характеристики и включения режима LDAC они проявили свой потенциал: басы стали глубокими и насыщенными, середина стала максимально детализированной, а верха звучат ярко. Вокал звучит четко и чисто, позволяя услышать каждый инструмент и ощутить драйв.

Амбушюры обеспечивают хорошую звукоизоляцию, но благодаря активному шумоподавлению можно полностью погрузиться в музыку. Хотя звуки, такие как клаксоны автомобилей или стуки об стол, все еще могут быть слышны, практически все низкочастотные шумы блокируются. Мне также понравилась функция удаления звука ветра, которая устраняет неприятные завывания.

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При использовании функции Ambient Mode внешние звуки улавливаются микрофонами и передаются в наушники. Хотя эта функция работает неплохо, всё же ощущается наличие цифровой обработки звука. Кроме того, наушники могут пропускать только речь, фильтруя городской шум. В любом случае для комфортного общения придется приостановить музыку вручную.

Наушники также поддерживают функцию ENC (Environmental Noise Cancellation), при которой речь передается только через основной микрофон на главный наушник, а остальные микрофоны работают на подавление внешних шумов. Однако, не стоит ожидать чуда: если вы находитесь на шумной улице, собеседники всё равно будут слышать вас хуже, а иногда могут возникать небольшие помехи.

Особенно полезен 3D-режим при просмотре кино, в то время как для гейминга рекомендую активировать игровой режим для минимальных задержек.

Автономность

Я брал с собой Liberty 4 NC как в командировки, так и просто для занятий спортом. При моем использовании одного полного заряда хватает на две недели, учитывая при этом, что я использовал кодек AAC и активное шумоподавление.

Кстати, в наушниках есть поддержка быстрой зарядки. Уже после 5-10 минут восполнения энергии, наушники могут работать спокойно до 2 часов. Кроме того, есть поддержка беспроводной зарядки.

В итоге

Soundcore Liberty 4 NC предлагают множество различных настроек, интересный внешний вид и индивидуальную подстройку АЧХ. Кроме того, есть несколько вариантов шумоподавления, объемный звук и неплохая автономность.

Если вам просто нужны базовые наушники с дополнительными функциями, то Soundcore Liberty 4 NC станут грамотным выбором.

Валентин Снежин Плюсы Наличие подстветки

Приличный шумодав

Множество опций

Отличный звук Недостатки Громоздкий кейс

Не могут одновременно подключаться к двум устройствам