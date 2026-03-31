Telegram предупредил о «последней возможности» оплатить Premium

В уведомлениях сервис предлагает заранее оформить подписку на один или два года.
Telegram начал рассылать российским пользователям системные уведомления с предупреждением о том, что оформить Premium в ближайшее время может стать технически невозможно.

В сообщениях говорится, что сейчас у пользователей есть «последняя возможность» оплатить подписку. Одновременно мессенджер предлагает оформить Premium сразу на один или два года со скидкой.

Аналогичное уведомление получил и главный редактор The GEEK Богдан Дегтярев, что подтверждает массовый характер рассылки среди российских пользователей.

При этом в самих уведомлениях не уточняется, что именно стоит за формулировкой о возможной недоступности подписки. Telegram не объясняет, идёт ли речь о внутренних ограничениях со стороны сервиса или о риске отключения платёжных механизмов в России.

На этом фоне рассылка выглядит особенно заметной, поскольку в стране уже обсуждаются новые ограничения, которые могут затронуть оплату цифровых сервисов.

Пока речь идёт только о предупреждении внутри приложения. Официального подтверждения того, что Telegram Premium действительно перестанет оплачиваться в России, на данный момент нет.

Telegram готовит метки для пользователей сторонних приложений

Telegram может добавить предупреждение для пользователей, которые общаются через неофициальный клиент мессенджера.
В СПЧ заявили о шансах на восстановление работы Telegram в России

В Совете по правам человека допустили, что Telegram может восстановить нормальную работу в России, если выполнит требования Роскомнадзора.
Нет, Билайн не отключает интернет из-за Telegram. Разбираемся, откуда взялся фейк

По телеграм-каналам разошёлся скриншот, в котором поддержка Билайна якобы требует закрыть Telegram на всех устройствах.
Глава Минцифры прокомментировал возможные ограничения VPN в Росси

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал сообщения о новых мерах против VPN.
