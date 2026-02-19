Telegram назвал слова Минцифры о шифровании «сознательной фабрикацией»

Telegram назвал «фабрикацией» заявления о возможных уязвимостях в шифровании мессенджера. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о «прямых подтверждениях от правоохранительных органов», согласно которым доступ к перепискам в Telegram якобы могут иметь иностранные спецслужбы.

В комментарии Reuters представители Telegram заявили, что утверждения о ненадёжности шифрования не соответствуют действительности. В компании подчеркнули, что подобные заявления используются для обоснования введённых ограничений в отношении сервиса.

18 февраля 2026 года Шадаев, выступая в Госдуме, заявил, что решение о замедлении Telegram связано с нарушениями законодательства и невыполнением требований регулятора.

Telegram, в свою очередь, отвергает обвинения в недостаточной защите пользовательских данных.