VK закрывает «ТамТам» на фоне развития Max

VK подтвердила закрытие мессенджера «ТамТам». Сервис, работавший с 2017 года, будет отключён 27 февраля 2026 года.
Редакция The GEEK сегодня в 11:49

VK подтвердила закрытие мессенджера «ТамТам». Сервис прекратит работу 27 февраля 2026 года. Уведомления о завершении работы пользователи начали получать 12 февраля.

В компании сообщили, что холдинг сосредоточится на развитии более перспективных сервисов. Продуктовую команду «ТамТам» подключат к другим проектам VK.

Скриншот «Храни Деньги!»

«ТамТам» был запущен в 2017 году на базе сервиса «ОК Сообщения» в «Одноклассниках». Активное продвижение мессенджера в 2018 году совпало с рассмотрением иска о блокировке Telegram. Позднее сервис включили в перечень российских альтернатив зарубежным приложениям.

В 2025 году VK представила бета-версию мессенджера Max, который позже был определён правительством как национальный мессенджер. Развитием проекта занимается структура, входящая в группу VK.

