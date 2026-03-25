Нет, Билайн не отключает интернет из-за Telegram. Разбираемся, откуда взялся фейк

По телеграм-каналам разошёлся скриншот, в котором поддержка Билайна якобы требует закрыть Telegram на всех устройствах.
Богдан Дегтярев сегодня в 14:08

Сегодня по телеграм-каналам разлетелся скриншот переписки с поддержкой Билайна, где оператор якобы требует закрыть Telegram на всех устройствах, иначе интернет работать не будет. Канал «Питер сегодня» (10 тыс. просмотров за пару часов) подал это как официальную позицию провайдера.

Мы проверили и всё оказалось проще и скучнее. Билайн уже опроверг эту информацию через ТАСС. Никакой политики «закрой Telegram — получи интернет» у оператора нет. Что произошло на самом деле: оператор первой линии поддержки криво объяснил пользователю то, что сам до конца не понимает.

А понимать там вот что. С февраля Роскомнадзор через оборудование ТСПУ активно замедляет Telegram на сетях всех операторов. Это не инициатива Билайна, МТС или кого-то ещё — железо ставит и управляет им ГРЧЦ при Роскомнадзоре. Побочный эффект: DPI-фильтры, которые режут трафик Telegram, могут цеплять и другие соединения. Отсюда ощущение, что «интернет не работает» — хотя на деле не работает конкретно то, что фильтры считают подозрительным.

Совет саппорта «закройте Telegram» в бытовом смысле может даже помочь — если приложение перестанет долбиться в заблокированные серверы, фильтры успокоятся и остальной трафик пойдёт нормально. Но это не блокировка со стороны оператора, а костыль для жизни с ТСПУ.

Настоящая новость тут не в том, что Билайн что-то блокирует. А в том, что саппорт крупнейшего оператора уже буднично советует людям не пользоваться мессенджером, чтобы остальной интернет работал.

Главный редактор The GEEK.
