Telegram готовит метки для пользователей сторонних приложений

В Telegram могут появиться уведомления о том, что собеседник использует сторонний клиент мессенджера. На такую возможность указывают новые строки, обнаруженные в базе переводов официального приложения для iOS.

Судя по найденным формулировкам, мессенджер собирается предупреждать, что использование неофициального клиента может повлиять на безопасность переписки. Пока неизвестно, когда такая функция появится в стабильной версии приложения.

Также неясно, будет ли предупреждение касаться всех сторонних клиентов или только отдельных приложений.

Интерес к теме усилился после публикации отчёта о клиенте «Телега». В исследовании утверждалось, что приложение могло подменять адреса дата-центров Telegram на собственные серверы, а также использовать дополнительный RSA-ключ, отсутствующий в официальном клиенте.

На этом фоне возможное появление предупреждений выглядит как попытка Telegram обозначить разницу между официальными и сторонними приложениями и отдельно подчеркнуть риски, связанные с безопасностью переписки.