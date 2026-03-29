Telegram готовит метки для пользователей сторонних приложений | The GEEK
Новости

Telegram готовит метки для пользователей сторонних приложений

Telegram может добавить предупреждение для пользователей, которые общаются через неофициальный клиент мессенджера.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:42

В Telegram могут появиться уведомления о том, что собеседник использует сторонний клиент мессенджера. На такую возможность указывают новые строки, обнаруженные в базе переводов официального приложения для iOS.

Судя по найденным формулировкам, мессенджер собирается предупреждать, что использование неофициального клиента может повлиять на безопасность переписки. Пока неизвестно, когда такая функция появится в стабильной версии приложения.

Также неясно, будет ли предупреждение касаться всех сторонних клиентов или только отдельных приложений.

Интерес к теме усилился после публикации отчёта о клиенте «Телега». В исследовании утверждалось, что приложение могло подменять адреса дата-центров Telegram на собственные серверы, а также использовать дополнительный RSA-ключ, отсутствующий в официальном клиенте.

На этом фоне возможное появление предупреждений выглядит как попытка Telegram обозначить разницу между официальными и сторонними приложениями и отдельно подчеркнуть риски, связанные с безопасностью переписки.

id·222865·20260330_0042
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры