Новости

Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России

Фото аватара
Редакция The GEEK 4 апреля 2026 в 08:30

Команда Telegram будет продолжать адаптировать мессенджер к ограничениям в России. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, несмотря на блокировку, Telegram ежедневно используют более 65 миллионов россиян, из которых более 50 миллионов — отправляют сообщения.

«Их [российских властей — прим.ред.] попытки блокировки привели к масштабному банковскому кризису — вчера на короткое время наличные стали единственным способом оплаты по всей стране»,

— Павел Дуров, основатель Telegram.

По России пошли сбои в оплате: жалуются на Сбер, ВТБ, Т-Банк и не только

Предприниматель вновь привел в пример запрет Telegram в Иране, который, по его словам, привел к массовому распространению VPN.

«Добро пожаловать обратно в Цифровое Сопротивление, мои русские братья и сёстры. Вся страна мобилизована для обхода этих абсурдных ограничений. <…>. Мы же будем продолжать адаптироваться — делая трафик Telegram более сложным для обнаружения и блокировки»,

— Павел Дуров, основатель Telegram.

Напомним, в начале февраля сразу после введения ограничений Дуров отмечал, что блокировка Telegram связана с попыткой российских властей перевести пользователей «на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

id·223315·20260404_0845
Читайте также
Апрельское обновление Telegram: ИИ-редактор, сканер документов и обновленные опросы
Telegram предупредил о «последней возможности» оплатить Premium
Telegram готовит метки для пользователей сторонних приложений
В мессенджере Max произошёл крупный сбой
Ещё по теме
«Обрушил половину Рунета»: Касперская раскритиковала Роскомнадзор за блокировки VPN

По России пошли сбои в оплате: жалуются на Сбер, ВТБ, Т-Банк и не только

РБК: российские платформы обяжут помогать Роскомнадзору блокировать VPN

Минцифры обсуждает новые требования к телеком-компаниям

В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета

В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам

Глава Минцифры прокомментировал возможные ограничения VPN в Росси

Forbes: операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов

В России перестанет работать пополнение Apple ID через мобильный счёт

Пользователи MAX массово жалуются на сбой в работе мессенджера

В СПЧ заявили о шансах на восстановление работы Telegram в России

Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора

Правила и штрафы для электросамокатов в 2026 году

Нет, Билайн не отключает интернет из-за Telegram. Разбираемся, откуда взялся фейк

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры