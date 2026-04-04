Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России

Команда Telegram будет продолжать адаптировать мессенджер к ограничениям в России. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, несмотря на блокировку, Telegram ежедневно используют более 65 миллионов россиян, из которых более 50 миллионов — отправляют сообщения.

«Их [российских властей — прим.ред.] попытки блокировки привели к масштабному банковскому кризису — вчера на короткое время наличные стали единственным способом оплаты по всей стране», — Павел Дуров, основатель Telegram.

Предприниматель вновь привел в пример запрет Telegram в Иране, который, по его словам, привел к массовому распространению VPN.

«Добро пожаловать обратно в Цифровое Сопротивление, мои русские братья и сёстры. Вся страна мобилизована для обхода этих абсурдных ограничений. <…>. Мы же будем продолжать адаптироваться — делая трафик Telegram более сложным для обнаружения и блокировки», — Павел Дуров, основатель Telegram.

Напомним, в начале февраля сразу после введения ограничений Дуров отмечал, что блокировка Telegram связана с попыткой российских властей перевести пользователей «на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».