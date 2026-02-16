Офлайн-мессенджер BitChat научится распространяться напрямую между устройствами | The GEEK
Офлайн-мессенджер BitChat научится распространяться напрямую между устройствами

Мессенджер Джека Дорси можно будет установить без App Store и интернета
Редакция The GEEK сегодня в 16:33

Офлайн-мессенджер BitChat, созданный Джеком Дорси, разрабатывает функцию прямой передачи приложения между устройствами. Для установки не потребуется подключение к интернету.

Речь идёт о механизме, позволяющем делиться приложением напрямую — вероятно, через Bluetooth-соединение между смартфонами. Когда функция станет доступна, пока неизвестно.

BitChat был представлен 7 июля 2025 года как «проект выходного дня». Согласно документации, сервис полностью децентрализован и не использует серверную инфраструктуру. Для регистрации не нужны email-адреса или номера телефонов, аккаунтов как таковых нет.

Его нельзя заблокировать

Мессенджер Bitchat вышел в App Store. Его нельзя заблокировать и отследить

Приложение позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями через Bluetooth-сети из нескольких устройств без доступа к интернету.

В феврале 2026 года Apple обновила правила App Store. По данным 9to5Mac, анонимные чаты, включая BitChat, теперь могут удаляться с площадки.

Чем заменить Telegram?

Чем заменить Telegram для переписки с родными
