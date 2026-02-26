Telegram могут полностью заблокировать в России в начале апреля

Российские власти рассматривают возможность полной блокировки Telegram в первых числах апреля 2026 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в профильных ведомствах.

Два близких к Кремлю собеседника издания называют решение окончательным, однако подчёркивают, что ситуация может измениться. По их словам, среди причин обсуждаемой блокировки — рост случаев вербовки, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

В Роскомнадзоре заявили, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу». Ранее регулятор уже использовал аналогичную формулировку, комментируя сообщения о возможной блокировке.

С лета 2025 года Роскомнадзор частично ограничивает звонки в Telegram и WhatsApp. В начале февраля 2026 года ведомство подтвердило введение «последовательных ограничений», а Минцифры сообщало, что основные функции Telegram остаются доступными, за исключением загрузки «тяжёлых файлов».

Официального решения о полной блокировке на данный момент публично не объявлено.