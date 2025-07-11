TCL представила серию премиальных телевизоров C8K с QD-Mini LED

TCL представила в России серию телевизоров C8K — это новые QD-Mini LED модели с диагоналями 65″, 75″ и 85″, рассчитанные на требовательную аудиторию. Компания делает акцент на сочетании яркой картинки, интеллектуальных функций и стильного дизайна.

Экраны используют CrystGlow HVA-матрицы с локальным затемнением до 2880 зон и контрастностью до 7000:1. Частота обновления достигает 144 Гц (в режиме Game Accelerator — до 288 Гц), а цветовой охват соответствует 97% DCI-P3.

Фото: Reddit

За обработку изображения и оптимизацию контента отвечает новый процессор TSR AiPQ с нейросетевыми алгоритмами. Он адаптирует яркость, цвет, контраст и детализацию в зависимости от сценария — будь то фильмы, игры или работа с текстами.

Аудио от Bang & Olufsen и режим Art Gallery

Аудиосистема в C8K создана в сотрудничестве с Bang & Olufsen и использует четыре независимых чипа для обработки звука. В фирменном интерфейсе Beosonic можно настраивать звучание под стиль контента.

Смарт-функции и поддержка всех форматов

Телевизоры работают на Google TV с поддержкой Google Cast, AirPlay 2, Chromecast, Miracast и HDMI 2.1. Также реализована голосовая навигация, поддержка VRR, ALLM и Game Master Pro 3.0.

Цены TCL C8K в России

Модели TCL C8K уже доступны в России:

65 дюймов — от 169 999 рублей

75 и 85 дюймов появятся позже

Характеристика TCL C8K Series Тип экрана QD-Mini LED, CrystGlow HVA Контрастность До 7000:1 Зоны локального затемнения До 2880 Частота обновления 144 Гц, Game Accelerator 288 VRR Процессор TSR AiPQ с AI-алгоритмами Акустика Audio by Bang & Olufsen, 4 чипа, Beosonic UI Интеллектуальные функции AI-Кино, AI-Игры, AI-Офис, AI-Искусство Поддержка платформ Google Cast, AirPlay 2, Chromecast, HDMI Режим Art Gallery Более 100 000 произведений искусства Диагонали 65″, 75″, 85″ Дизайн Ультратонкий корпус, Micro-OD, безрамочный Цена От 169 999 рублей за 65″