TCL представила серию премиальных телевизоров C8K с QD-Mini LED

TCL представила в России серию телевизоров C8K — это новые QD-Mini LED модели с диагоналями 65″, 75″ и 85″, рассчитанные на требовательную аудиторию. Компания делает акцент на сочетании яркой картинки, интеллектуальных функций и стильного дизайна.
Экраны используют CrystGlow HVA-матрицы с локальным затемнением до 2880 зон и контрастностью до 7000:1. Частота обновления достигает 144 Гц (в режиме Game Accelerator — до 288 Гц), а цветовой охват соответствует 97% DCI-P3.
За обработку изображения и оптимизацию контента отвечает новый процессор TSR AiPQ с нейросетевыми алгоритмами. Он адаптирует яркость, цвет, контраст и детализацию в зависимости от сценария — будь то фильмы, игры или работа с текстами.
Аудио от Bang & Olufsen и режим Art Gallery
Аудиосистема в C8K создана в сотрудничестве с Bang & Olufsen и использует четыре независимых чипа для обработки звука. В фирменном интерфейсе Beosonic можно настраивать звучание под стиль контента.
Смарт-функции и поддержка всех форматов
Телевизоры работают на Google TV с поддержкой Google Cast, AirPlay 2, Chromecast, Miracast и HDMI 2.1. Также реализована голосовая навигация, поддержка VRR, ALLM и Game Master Pro 3.0.
Цены TCL C8K в России
Модели TCL C8K уже доступны в России:
- 65 дюймов — от 169 999 рублей
- 75 и 85 дюймов появятся позже
|Характеристика
|TCL C8K Series
|Тип экрана
|QD-Mini LED, CrystGlow HVA
|Контрастность
|До 7000:1
|Зоны локального затемнения
|До 2880
|Частота обновления
|144 Гц, Game Accelerator 288 VRR
|Процессор
|TSR AiPQ с AI-алгоритмами
|Акустика
|Audio by Bang & Olufsen, 4 чипа, Beosonic UI
|Интеллектуальные функции
|AI-Кино, AI-Игры, AI-Офис, AI-Искусство
|Поддержка платформ
|Google Cast, AirPlay 2, Chromecast, HDMI
|Режим Art Gallery
|Более 100 000 произведений искусства
|Диагонали
|65″, 75″, 85″
|Дизайн
|Ультратонкий корпус, Micro-OD, безрамочный
|Цена
|От 169 999 рублей за 65″
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