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TCL представила серию премиальных телевизоров C8K с QD-Mini LED

Компания TCL выпустила серию телевизоров с фокусом на геймеров, кинолюбителей и эстетов.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 16:16

TCL представила в России серию телевизоров C8K — это новые QD-Mini LED модели с диагоналями 65″, 75″ и 85″, рассчитанные на требовательную аудиторию. Компания делает акцент на сочетании яркой картинки, интеллектуальных функций и стильного дизайна.

Экраны используют CrystGlow HVA-матрицы с локальным затемнением до 2880 зон и контрастностью до 7000:1. Частота обновления достигает 144 Гц (в режиме Game Accelerator — до 288 Гц), а цветовой охват соответствует 97% DCI-P3.

Фото: Reddit

За обработку изображения и оптимизацию контента отвечает новый процессор TSR AiPQ с нейросетевыми алгоритмами. Он адаптирует яркость, цвет, контраст и детализацию в зависимости от сценария — будь то фильмы, игры или работа с текстами.

Аудио от Bang & Olufsen и режим Art Gallery

Аудиосистема в C8K создана в сотрудничестве с Bang & Olufsen и использует четыре независимых чипа для обработки звука. В фирменном интерфейсе Beosonic можно настраивать звучание под стиль контента.

Смарт-функции и поддержка всех форматов

Телевизоры работают на Google TV с поддержкой Google Cast, AirPlay 2, Chromecast, Miracast и HDMI 2.1. Также реализована голосовая навигация, поддержка VRR, ALLM и Game Master Pro 3.0.

Цены TCL C8K в России

Модели TCL C8K уже доступны в России:

  • 65 дюймов — от 169 999 рублей
  • 75 и 85 дюймов появятся позже
ХарактеристикаTCL C8K Series
Тип экранаQD-Mini LED, CrystGlow HVA
КонтрастностьДо 7000:1
Зоны локального затемненияДо 2880
Частота обновления144 Гц, Game Accelerator 288 VRR
ПроцессорTSR AiPQ с AI-алгоритмами
АкустикаAudio by Bang & Olufsen, 4 чипа, Beosonic UI
Интеллектуальные функцииAI-Кино, AI-Игры, AI-Офис, AI-Искусство
Поддержка платформGoogle Cast, AirPlay 2, Chromecast, HDMI
Режим Art GalleryБолее 100 000 произведений искусства
Диагонали65″, 75″, 85″
ДизайнУльтратонкий корпус, Micro-OD, безрамочный
ЦенаОт 169 999 рублей за 65″
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Источник:
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