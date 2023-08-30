Анонсированы смартфоны TCL 40 NXTPAPER и 40 NXTPAPER 5G с «бумажными» дисплеями

TCL представила смартфоны TCL 40 NXTPAPER и 40 NXTPAPER 5G. Особенность технологии NXTPAPER заключатся в том, что дисплеи устройств имеют бумагоподобный эффект. Ранее компания применяла её на планшетах, однако теперь «бумажные» дисплеи получили смартфоны.

Подобные девайсы ориентированы на комфорт для глаз, настройки дисплея подстраиваются под окружающую обстановку для комфортного просмотра, а многослойное покрытие экрана минимизирует блики и вредное синее излучение. При этом тактильно дисплей напоминает бумагу.

TCL 40 NXTPAPER

TCL 40 NXTPAPER 5G оснащен 6,78-дюймовым дисплеем FHD+ NXTPAPER (2460х1080, 90 Гц), двумя динамиками и захватывающим 3D-звуком. Блок камер состоит из основной на 50 Мп, сверхширокоугольной на 5 Мп, а также макрокамеры на 2 Мп. Для селфи в устройстве 32-мегапиксельная «фронталка».

На борту данной модели процессор MediaTek Helio G88, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора – 5010 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт, разъем для наушников 3,5 мм и слот под 2 SIM и microSD.

Кроме того, можно использовать смартфон в качестве блокнота с дополнительным чехлом, который включает стилус T-Pen. Технология NXTPAPER делает использование похожим на написание настоящей ручкой.

Стоимость – $216 (~20700 рублей).

TCL 40 NXTPAPER 5G

В отличие от базовой модели у данного смартфона меньше дисплей – 6,6 дюйма и только с разрешением HD+ (1612х720), но с частотой 90 Гц.

Отличия есть и в железе: процессор – MediaTek Dimensity 6020, ОЗУ – 6 Гб (+6 ГБ виртуальной). При этом количество внутренней памяти аналогичное – 256 Гб с возможностью увеличения с помощью microSD. Двойной слот для карт может принимать две SIM-карты или одну симку и одну карту памяти.

Что касается камер, то здесь также тройной модуль: основная 50 Мп, датчик глубины 2 Мп, макро 2 мп. При этом фронтальная камера – всего 8 Мп. Аккумулятор и зарядка также слабее – 5000 мАч и быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Отличительная черта – поддержка 5G.

Стоимость – $270 (~25900 рублей).