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TCL представила в России телевизоры C6K и C7K с мини-светодиодами и премиальным звуком

Компания расширяет линейку телевизоров в России.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 20:38

TCL анонсировала две новые серии телевизоров — C6K и C7K. Обе линейки получили экраны с технологией QD-Mini LED, обеспечивающей высокую яркость, точную цветопередачу и глубокий контраст за счёт квантовых точек и мини-светодиодов. Старшая серия C7K отличается увеличенным количеством зон локального затемнения и более высокой пиковой яркостью.

Модели C6K оборудованы аудиосистемой Hi-Fi от ONKYO и поддерживают Dolby Atmos, DTS Virtual:X и DTS-HD. В телевизорах C7K используется премиальная аудиосистема Audio by Bang & Olufsen для ещё более детализированного звучания.

За качество изображения отвечает процессор AiPQ Pro с алгоритмами на базе искусственного интеллекта. Система автоматически подстраивает настройки под тип контента для оптимальной передачи цвета и детализации. Дополнительно доступен режим художественной галереи Art Gallery.

Обе серии выполнены в безрамочном дизайне с металлическим корпусом. Диагонали моделей варьируются от 55 до 98 дюймов.

В России телевизоры уже поступили в продажу: цены начинаются от 79 999 рублей за TCL C6K и от 99 999 рублей за TCL C7K.

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Источник:
The GEEK
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