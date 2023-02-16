Приложение МТС позволяет узнать, какие устройства были подключены к сети и посмотреть их статистику

В приложении МТС появилась новая интересная функция. Теперь можно узнать, какие устройства были подключены к сети и посмотреть их статистику.

Хотя оценка состояния устройства кажется более частью маркетинговой стратегии, чем полезной функцией. Например, даже если ёмкость батареи вашего iPhone составляет 98%, приложение может показать, что состояние устройства на самом деле 60%. Кроме того, возможны ошибки в отображении дат.

Чтобы посмотреть статистику, нужно зайти в раздел «Поддержка» > «Статистика».

Кажется, в нашем мире существует две реальности: та, которую мы видим, и та, которую отображает приложение МТС.