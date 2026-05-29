Обзор Яндекс ТВ Станции MiniLED: премиум, который наступает на пятки старшей Pro

ТВ Станция MiniLED стоит от 79 990 ₽ за 55 дюймов и позиционируется как «самый доступный премиум линейки». При этом она настолько близка к старшей модели Про, что заставляет задуматься, зачем последняя вообще нужна. Разбираемся, что внутри и в чём подвох.

Характеристики ТВ Станции MiniLED

Диагонали: 55″ (на обзоре) и 65″

Матрица: QLED MiniLED, 4K (3840×2160)

Частота обновления: 144 Гц, 650 нит в пике

HDR: Dolby Vision, HDR10

Обработка картинки: MEMC, AI Picture Quality

Звук: 4 динамика, 30 Вт, Dolby Audio

ОС: YaOS X

Оперативная память: 4 ГБ

Голосовой ассистент: Алиса AI

Умный дом: Wi-Fi, Zigbee, Matter

Цена на момент обзора: от 79 990 ₽.

Коротко: что это и зачем

14 апреля 2026 года в линейке Яндекса появилась четвёртая по счёту модель умного телевизора, ТВ Станция MiniLED. Без приставки «Про», без приставки «Бейсик», а просто посередине. И вот это «посередине» в данном случае самое интересное.

До сих пор премиум-сегмент Яндекса начинался с ТВ Станции Про MiniLED по 89 990 ₽ за 55 дюймов. Новинка стоит на десятку дешевле: 79 990 ₽ за те же 55″, и 99 990 ₽ за 65″. При этом матрица та же, MiniLED. Частота та же, 144 Гц. И даже Алиса без изменений. Куда делись 10 тысяч рублей разницы, отдельный вопрос, к которому мы вернёмся.

Что в коробке?

В коробке всё ожидаемо аскетично:

сам телевизор;

две пластиковые ножки-подставки;

пульт с двумя батарейками AAA;

кабель питания;

пакетик с винтами для крепления ножек;

инструкция.

А вот шестигранника, которым эти ножки прикручиваются, в комплекте нет. Так что доставайте отвертку из ящика с инструментами заранее, иначе распаковка нового телевизора рискует закончиться незапланированным походом в магазин.

Картинка: 144 Гц, которые некуда применить

Главная фишка модели вынесена в название: MiniLED. Это не отдельная технология экрана, а способ подсветки. Вместо нескольких десятков обычных светодиодов за матрицей расположены сотни маленьких. Чем их больше, тем точнее зоны локального затемнения, тем глубже чёрный и тем меньше «гало» вокруг ярких объектов на тёмном фоне.

На бумаге всё красиво. На практике 650 нит пиковой яркости — это нормально, но не то чтобы прям «кинотеатр у вас дома». Современные премиум-телевизоры с MiniLED у конкурентов вытягивают и 1000, и 1500 нит. Яндекс играет в свою игру: дать достаточно для уютного просмотра, не разорив пользователя.

Частота обновления до 144 Гц звучит как «круче, чем у топовых консолей», и это правда: PS5 и Xbox Series X выдают максимум 120 Гц, ПК через HDMI к телевизору обычно тоже. То есть лишние 24 герца красиво смотрятся в карточке товара, но в реальной жизни их пока некуда деть. Зато Dolby Vision и HDR10 на месте, MEMC сглаживает движение, ИИ докручивает яркость и цвета по сцене. За это жирный плюс.

Если коротко: MiniLED — это хорошо, OLED — лучше, но OLED того же размера стоит сильно дороже. Яндекс честно встал в нишу «между обычным LED и OLED».

Звук: 30 ватт, четыре динамика и никакого сабвуфера

За звук отвечают четыре динамика общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio: два широкополосных и два высокочастотных. Это типичная конфигурация для телевизоров такой ценовой категории. Для сериалов и ютуба хватит за глаза, для фильмов с серьёзной звуковой дорожкой всё равно захочется саундбар.

Здесь, кстати, главное отличие от Про-версии: у старшей модели есть встроенный сабвуфер. У MiniLED его нет. Если для вас бас не приятный бонус, а необходимость, имейте это в виду.

Отдельно отметчу режим «Ночной сеанс»: телевизор сам подстраивает яркость под темноту в комнате, корректирует цветовую палитру и приглушает резкие звуки, чтобы соседи не выясняли отношения через стену. Звучит как бредни маркетлога, но всё действтительно работает.

Телевизор, с которым реально можно разговаривать

Самое интересное в этом телевизоре не матрица. Самое интересное это то, как Яндекс прикрутил большую языковую модель к управлению железом.

Технология Tool Calling работает так: ИИ-ассистент не просто распознаёт команду по шаблону («включи YouTube» → действие «открыть YouTube»), а понимает запрос в свободной форме, разбирает его на части и сам решает, какие функции телевизора вызвать. На практике это значит, что можно сказать: «Алиса, выключи телевизор, когда закончится серия», и она действительно выключит. Не через час по таймеру, а именно когда пойдут титры.

Другие сценарии, которые Яндекс показывает как примеры:

Подсказки в играх. Алиса смотрит, что происходит на экране, и подсказывает, как пройти головоломку или босса. Удобно, если застрял в Elden Ring и не хочется лезть в гайды на YouTube.

Поиск контента голосом по всем сервисам сразу: Иви, Wink, Premier и так далее. Без переключения между приложениями.

Обсуждение фильмов. Можно спросить «как назывался фильм, где парень просыпается на одном и том же дне», и получить ответ.

Объяснение терминов и просто разговоры. Телевизор работает как умная колонка с большим экраном.

Звучит как реклама? Да, звучит. Будет ли это работать так же гладко в квартире с плохим Wi-Fi и фоновым шумом, отдельный вопрос. Но направление мысли правильное: производители годами обещали «умные телевизоры», а получались коробки с кривыми приложениями. Здесь хотя бы есть шанс, что голосовое управление перестанет быть аттракционом и станет рабочим инструментом.

Пульт лаконичный, без лишних кнопок, с отдельной клавишей вызова Алисы. Внутри спрятан динамик, поэтому искать его в недрах дивана больше не нужно: достаточно сказать «Алиса, где пульт», и он отзовётся мелодией.

Как звучит поиск пульта:

Любопытно, что самый навороченный пульт у Яндекса был ещё в первом поколении ТВ Станций. Он умел не только пищать, но и подсвечивал кнопки в темноте. Зачем-то с тех пор подсветку убрали, оставив только звук.

Что нового в YaOS X (помимо железа)

Вместе с MiniLED-моделью Яндекс выкатил несколько обновлений системы. Часть из них появится и на других ТВ Станциях, часть пока эксклюзив новинки.

Запись эфира. Передачи некоторых каналов теперь можно посмотреть в записи до конца дня.

Передачи некоторых каналов теперь можно посмотреть в записи до конца дня. Продолжение из интернета. Если начал смотреть ролик и вышел, он автоматически появится в карусели «Недавнее» на главном экране (из YouTube-аналогов, RUTUBE, VK Видео).

Если начал смотреть ролик и вышел, он автоматически появится в карусели «Недавнее» на главном экране (из YouTube-аналогов, RUTUBE, VK Видео). Запоминание привычек. Телевизор замечает, в каких сериалах вы пропускаете заставку, и начинает делать это сам. Маленькая, но приятная мелочь.

Телевизор замечает, в каких сериалах вы пропускаете заставку, и начинает делать это сам. Маленькая, но приятная мелочь. Музыка на фоне заставки. Ставите камин на экран, включаете спокойный фолк из Яндекс Музыки, и комната превращается в спа.

Под капотом 4 ГБ оперативной памяти, поддержка установки APK-приложений (что особенно греет душу всем, кто понимает, зачем это нужно), и распознавание членов семьи по голосу для персональных рекомендаций.

Порты: что можно подключить

С разъёмами у MiniLED полный порядок, и тут есть приятный нюанс. Три HDMI, но они не равны между собой. Первые два полноценные, с поддержкой 4K при 144 Гц, именно к ним стоит цеплять игровую консоль или ПК. Третий рассчитан на 4K при 60 Гц и работает как ARC/eARC, то есть на него вешается саундбар или ресивер, чтобы звук с телевизора уходил по одному кабелю.

Дальше по списку: оптический и линейный аудиовыходы (для тех, у кого своя акустика), LAN для проводного интернета, если Wi-Fi нестабилен, а также два USB. Один USB 2.0 под флешки и периферию попроще, второй USB 3.0 побыстрее, под внешний диск с тяжёлым контентом.

Набор без сюрпризов, но закрывает все базовые сценарии. Единственное, о чём стоит помнить: 144 Гц живут только на двух HDMI из трёх, так что консоль и игровой ПК одновременно в режиме высокой частоты не подключить.

Умный дом: хаб без отдельной коробки

Тут Яндекс играет в долгую. ТВ Станция MiniLED поддерживает три протокола умного дома сразу: Wi-Fi, Zigbee и Matter. Это значит, что к телевизору можно напрямую цеплять датчики, лампочки, выключатели и прочую дребедень, без отдельного хаба вроде Яндекс Хаба или Aqara. Сэкономили на одном устройстве, и это, пожалуй, единственная экономия, которая реально ощущается в кошельке.

Голосом можно управлять подключёнными устройствами, объединять их в сценарии и смотреть показания датчиков прямо на экране. По сути, это тот же сценарий, что давно реализован в Google Nest Hub, только с поправкой на российские реалии и Алису.

ТВ Станция MiniLED vs ТВ Станция Про MiniLED: что выбрать

Это самый частый вопрос, который волнует многих, поэтому сразу:

У обеих моделей одинаковая MiniLED-матрица, одинаковая частота 144 Гц и одинаковая Алиса.

У Про есть встроенный сабвуфер. У MiniLED его нет.

У Про есть диагональ 75″. У MiniLED только 55 и 65.

Цена: 79 990 ₽ против 89 990 ₽ за 55″, и 99 990 ₽ против 119 990 ₽ за 65″.

Вывод простой. Если вам нужны 75 дюймов или принципиален встроенный бас, берите Про. Во всех остальных случаях экономия 10–20 тысяч рублей выглядит разумнее, чем переплата за «флагманский» статус. Разрыв между моделями сократился настолько, что Про теперь смотрится не как «следующий уровень», а как «то же самое, только больше и громче».

Кому стоит брать, а кому нет

Стоит брать, если:

Вы плотно сидите в экосистеме Яндекса: Плюс, Музыка, Кинопоиск, Маркет, умный дом.

Хотите телевизор, которым можно управлять голосом не на уровне «Алиса, громче», а на уровне «Алиса, найди тот фильм с Гослингом, где он молчит весь фильм».

Нужен хаб умного дома и телевизор в одном корпусе.

Бюджет до 100 тысяч, а MiniLED очень хочется.

Не стоит брать, если:

Вы готовы добавить ещё 30–40 тысяч и получить OLED. На этих диагоналях это всё ещё ощутимо лучшая картинка.

Вам не нужны экосистемные фишки и Алиса.

Живёте за пределами России. Большая часть «магии» завязана на сервисах Яндекса.

Итого

ТВ Станция MiniLED это самое разумное предложение в линейке умных телевизоров Яндекса прямо сейчас. Не флагман, не самый яркий, не самый громкий, не самый большой. Но за свои деньги это телевизор, который не стыдно поставить в гостиной и который умеет немного больше, чем «показывать кино и реагировать на пульт».

Главная фишка не матрица и не герцовка. Главная фишка в том, что Алиса наконец-то понимает запросы как живой собеседник, а не как шаблонный голосовой бот. Если вам важно именно это, и если вам нравится экосистема Яндекса, берите.

Если важнее картинка любой ценой и вы готовы доплатить, смотрите в сторону OLED. А если вы из тех, кто включает телевизор раз в неделю посмотреть «Поле чудес», вам всё это вообще не нужно, и Бейсик за 30 тысяч с этим справится не хуже.