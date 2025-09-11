Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на IFA 2025

На международной выставке электроники IFA 2025 компания TCL представила свои последние разработки — от телевизоров, мониторов и аудиосистем до умной бытовой техники с искусственным интеллектом и робота-компаньона.
Главным анонсом стал флагманский телевизор TCL C9K. Его основные особенности:
- Экран QD-Mini LED без видимых рамок;
- Яркость до 6500 нит;
- Частота обновления 144 Гц;
- Поддержка разрешения 4K UHD;
- Уникальная система звука, созданная совместно с Bang & Olufsen.
Доступные диагонали — 65, 75 и 85 дюймов.
Для геймеров компания представила монитор TCL 57R94. Он получил изогнутый 57-дюймовый экран с двойным 4K-разрешением (7680х2160 пикселей). Среди других характеристик: яркость до 1200 нит, 120 Гц, отклик 1 мс и мультизадачный режим.
В сегменте аудиотехники TCL совместно с Dolby представила беспроводную акустическую систему TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect.
Среди других новинок:
- Кондиционер серии TCL FreshIN Plus с функцией AI Health, голосовым управлением, ИИ-энергосбережением, системой QuadruPuri и сверхтихой подачей свежего воздуха;
- Кондиционеры серии VoxIN, BreezeIN и SaveIN;
- Холодильник Free Built-in с технологией T-Fresh для лучшего хранения продуктов и быстрого охлаждения напитков;
- Стирально-сушильная пара серии SuperDrum с управлением по Wi-Fi и автоматической дозировкой моющих средств.
Отдельное внимание на выставке привлек робот-компаньон TCL AiMe — первый модульный робот с живой мимикой, интеллектуальным управлением и функциями умного дома.
В основе всех новых устройств TCL искусственный интеллект, разработанный на платформе Turing (Eagle Lab). По словам представителей компании, он обеспечивает персонализированный опыт в использовании телевизоров, кондиционеров, холодильников, стиральных машин, смартфонов и других устройств.
Кроме того, прошла премьера концепции умного дома TCL NXTHOME. Она объединяет бытовую технику, системы для развлечений и дизайнерские решения. Над проектом работали мировые бренды, включая Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 и Alcantara.
