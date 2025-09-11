Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на IFA 2025

На международной выставке электроники IFA 2025 компания TCL представила свои последние разработки — от телевизоров, мониторов и аудиосистем до умной бытовой техники с искусственным интеллектом и робота-компаньона.

Главным анонсом стал флагманский телевизор TCL C9K. Его основные особенности:

Экран QD-Mini LED без видимых рамок;

без видимых рамок; Яркость до 6500 нит;

Частота обновления 144 Гц;

Поддержка разрешения 4K UHD;

Уникальная система звука, созданная совместно с Bang & Olufsen.

Доступные диагонали — 65, 75 и 85 дюймов.

Для геймеров компания представила монитор TCL 57R94. Он получил изогнутый 57-дюймовый экран с двойным 4K-разрешением (7680х2160 пикселей). Среди других характеристик: яркость до 1200 нит, 120 Гц, отклик 1 мс и мультизадачный режим.

В сегменте аудиотехники TCL совместно с Dolby представила беспроводную акустическую систему TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect.

Среди других новинок:

Кондиционер серии TCL FreshIN Plus с функцией AI Health, голосовым управлением, ИИ-энергосбережением, системой QuadruPuri и сверхтихой подачей свежего воздуха;

с функцией AI Health, голосовым управлением, ИИ-энергосбережением, системой QuadruPuri и сверхтихой подачей свежего воздуха; Кондиционеры серии VoxIN , BreezeIN и SaveIN ;

, и ; Холодильник Free Built-in с технологией T-Fresh для лучшего хранения продуктов и быстрого охлаждения напитков;

с технологией T-Fresh для лучшего хранения продуктов и быстрого охлаждения напитков; Стирально-сушильная пара серии SuperDrum с управлением по Wi-Fi и автоматической дозировкой моющих средств.

Отдельное внимание на выставке привлек робот-компаньон TCL AiMe — первый модульный робот с живой мимикой, интеллектуальным управлением и функциями умного дома.

В основе всех новых устройств TCL искусственный интеллект, разработанный на платформе Turing (Eagle Lab). По словам представителей компании, он обеспечивает персонализированный опыт в использовании телевизоров, кондиционеров, холодильников, стиральных машин, смартфонов и других устройств.

Кроме того, прошла премьера концепции умного дома TCL NXTHOME. Она объединяет бытовую технику, системы для развлечений и дизайнерские решения. Над проектом работали мировые бренды, включая Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 и Alcantara.