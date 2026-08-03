Прощай, 32 дюйма: россияне массово переходят на гигантские экраны
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Прощай, 32 дюйма: россияне массово переходят на гигантские экраны

Спрос на телевизоры вырос на 10%.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:01
Прощай, 32 дюйма: россияне массово переходят на гигантские экраны

После снижения в 2025 году рынок телевизоров в России вернулся к росту. По данным «М.Видео», в январе–июне 2026 года продажи увеличились на 10% в количественном выражении и на 2,3% в денежном.

Главным трендом стало увеличение интереса к большим экранам. Лидерами по количеству продаж остаются телевизоры с диагональю 32 дюйма — на них пришлось 29,8% рынка. Далее идут:

  • 43 дюйма — 22,1%;
  • 55 дюймов — 13,4%;
  • 24 дюйма — 10,1%;
  • 50 дюймов — 9,9%.

Таким образом, модели с диагональю от 43 дюймов уже занимают почти половину рынка.

Больше всего покупателей по-прежнему привлекают доступные телевизоры. На модели стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей пришлось 34,8% продаж в штуках. Второе место занял сегмент 20–30 тысяч рублей с долей 21,8%. Телевизоры за 30–40 тысяч рублей заняли 15,7%, а устройства дороже 40 тысяч рублей — 15,4%.

По выручке лидером российского рынка стала TCL с долей 15,4%. В пятерку также вошли:

  • Hisense — 12,5%;
  • Samsung — 10,7%;
  • Haier — 10,1%;
  • Xiaomi — 9,6%.

При этом по количеству проданных устройств лидируют другие бренды:

  • Xiaomi — 8,7%;
  • Haier — 8,6%;
  • TCL — 8,6%;
  • Hisense — 8,5%;
  • Сбер — 8%.

Заметнее всего за год выросла доля телевизоров «Сбер». В количественном выражении бренд увеличил показатель с 6,2% до 8%, а в денежном — с 4,5% до 6,1%.

Меняется и рынок Smart TV. Самой популярной остается Android TV / Google TV с долей 39,2%. Среди российских платформ лидируют YaOS от «Яндекса» — 14,1% и Салют ТВ от «Сбера» — 11,4%. Еще 10,3% занимает VIDAA.

В сумме отечественные Smart TV-платформы уже контролируют более четверти российского рынка, что связано с ростом спроса на телевизоры, встроенные в локальные цифровые экосистемы.

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