Прощай, 32 дюйма: россияне массово переходят на гигантские экраны

После снижения в 2025 году рынок телевизоров в России вернулся к росту. По данным «М.Видео», в январе–июне 2026 года продажи увеличились на 10% в количественном выражении и на 2,3% в денежном.

Главным трендом стало увеличение интереса к большим экранам. Лидерами по количеству продаж остаются телевизоры с диагональю 32 дюйма — на них пришлось 29,8% рынка. Далее идут:

43 дюйма — 22,1%;

55 дюймов — 13,4%;

24 дюйма — 10,1%;

50 дюймов — 9,9%.

Таким образом, модели с диагональю от 43 дюймов уже занимают почти половину рынка.

Больше всего покупателей по-прежнему привлекают доступные телевизоры. На модели стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей пришлось 34,8% продаж в штуках. Второе место занял сегмент 20–30 тысяч рублей с долей 21,8%. Телевизоры за 30–40 тысяч рублей заняли 15,7%, а устройства дороже 40 тысяч рублей — 15,4%.

По выручке лидером российского рынка стала TCL с долей 15,4%. В пятерку также вошли:

Hisense — 12,5%;

Samsung — 10,7%;

Haier — 10,1%;

Xiaomi — 9,6%.

При этом по количеству проданных устройств лидируют другие бренды:

Xiaomi — 8,7%;

Haier — 8,6%;

TCL — 8,6%;

Hisense — 8,5%;

Сбер — 8%.

Заметнее всего за год выросла доля телевизоров «Сбер». В количественном выражении бренд увеличил показатель с 6,2% до 8%, а в денежном — с 4,5% до 6,1%.

Меняется и рынок Smart TV. Самой популярной остается Android TV / Google TV с долей 39,2%. Среди российских платформ лидируют YaOS от «Яндекса» — 14,1% и Салют ТВ от «Сбера» — 11,4%. Еще 10,3% занимает VIDAA.

В сумме отечественные Smart TV-платформы уже контролируют более четверти российского рынка, что связано с ростом спроса на телевизоры, встроенные в локальные цифровые экосистемы.