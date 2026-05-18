«Ростелеком» выпустит умные телевизоры на «Аврора ТВ»

«Ростелеком» планирует начать выпуск умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ». Производство первой партии устройств хотят запустить до конца 2026 года.

В неё могут войти от 150 до 200 тысяч телевизоров с диагоналями от 24 до 55 дюймов.

Основным заказчиком «Ростелеком» видит госсектор. Также компания рассчитывает на интерес со стороны бизнеса и розничных покупателей.

Ставка на собственную ОС позволит компании продвигать телевизоры как часть российской цифровой инфраструктуры. Для госсектора такой формат может быть важен из-за требований к импортозамещению и контролю программной платформы.

Подробные характеристики телевизоров, цены и сроки начала продаж пока не раскрываются.

