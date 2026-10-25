«Гангстерленд», 2 сезон: график выхода всех серий в 2026 году

Второй сезон криминального сериала «Гангстерленд» с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен стартовал 18 сентября 2026 года. Рассказываем, когда выходят новые серии и на какую дату запланирован финал.

Второй сезон «Гангстерленда» (MobLand) продолжает историю лондонской криминальной семьи Харриганов. Пока конкуренты пытаются разрушить их преступную империю, Гарри да Соуза в исполнении Тома Харди вынужден разбираться не только с внешними угрозами, но и с конфликтами внутри семьи.

Продолжение включает 10 эпизодов, которые выходят еженедельно на стриминговом сервисе Paramount+.

График выхода серий «Гангстерленд», 2 сезон

Премьера состоялась 18 сентября 2026 года. Новые эпизоды появляются каждую пятницу, а заключительная серия выйдет 20 ноября.

Серия Дата выхода 1 серия 18 сентября 2026 2 серия 25 сентября 2026 3 серия 2 октября 2026 4 серия 9 октября 2026 5 серия 16 октября 2026 6 серия 23 октября 2026 7 серия 30 октября 2026 8 серия 6 ноября 2026 9 серия 13 ноября 2026 10 серия (финал) 20 ноября 2026

Где смотреть второй сезон «Гангстерленда»?

Официальная премьера новых серий проходит на Paramount+. Доступность сериала зависит от страны и региона.

Будет ли 3 сезон «Гангстерленда»?

Paramount+ продлил «Гангстерленд» на третий сезон ещё до премьеры второго. Точная дата выхода продолжения пока не объявлена.