Гангстерленд 2 сезон: график выхода всех серий в 2026 году
Новости

«Гангстерленд», 2 сезон: график выхода всех серий в 2026 году

Список серий и дата выхода.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 23:20
«Гангстерленд», 2 сезон: график выхода всех серий в 2026 году

Второй сезон криминального сериала «Гангстерленд» с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен стартовал 18 сентября 2026 года. Рассказываем, когда выходят новые серии и на какую дату запланирован финал.

Второй сезон «Гангстерленда» (MobLand) продолжает историю лондонской криминальной семьи Харриганов. Пока конкуренты пытаются разрушить их преступную империю, Гарри да Соуза в исполнении Тома Харди вынужден разбираться не только с внешними угрозами, но и с конфликтами внутри семьи.

Продолжение включает 10 эпизодов, которые выходят еженедельно на стриминговом сервисе Paramount+.

График выхода серий «Гангстерленд», 2 сезон

Премьера состоялась 18 сентября 2026 года. Новые эпизоды появляются каждую пятницу, а заключительная серия выйдет 20 ноября.

СерияДата выхода
1 серия18 сентября 2026
2 серия25 сентября 2026
3 серия2 октября 2026
4 серия9 октября 2026
5 серия16 октября 2026
6 серия23 октября 2026
7 серия30 октября 2026
8 серия6 ноября 2026
9 серия13 ноября 2026
10 серия (финал)20 ноября 2026

Где смотреть второй сезон «Гангстерленда»?

Официальная премьера новых серий проходит на Paramount+. Доступность сериала зависит от страны и региона.

Будет ли 3 сезон «Гангстерленда»?

Paramount+ продлил «Гангстерленд» на третий сезон ещё до премьеры второго. Точная дата выхода продолжения пока не объявлена.

Читайте в Телеграм

Главное по теме

Новости Netflix выпустил все десять серий второго сезона Cyberpunk: Edgerunners

Второй сезон Cyberpunk: Edgerunners доступен целиком с русскими субтитрами.
Новости Paramount снимет фильм по Cyberpunk 2077 Новости В новом «Человеке-пауке» заметили необычно много рекламы Samsung

Похожие материалы

Marvel Возвращение к истокам: появились первые оценки фильма «Человек-паук: Новый день»

После первых показов критики хвалят фильм за возвращение к более приземлённой истории, сильную игру Тома Холланда и эмоциональный…

 Кино и сериалы Создатель «Пилы» спродюсирует нового «Робокопа» для Amazon

В планах 8 эпизодов.

 Marvel «Мстители: Доктор Дум» получили первый полноценный трейлер

В ролике впервые показали главного злодея, а также возвращение нескольких культовых героев киновселенной.

 Кино и сериалы «Очень странные дела» получили VHS-версию к десятилетию сериала

К десятилетию сериала все восемь эпизодов первого сезона получили стилизацию под старые видеокассеты.

Скидки и подборки

7 премиальных аксессуаров для iPhone 17 Pro и 18 Pro, которые хочется себе Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы

Последние новости

Cyberpunk 2077 из Steam запустили на PS5 с джейлбрейком Telegram превращается в новостной агрегатор: в приложении появится лента рекомендаций ИИ-агенты OpenAI наладили скрытую связь через кэш процессора Видеокарты RTX 5090 не достаются геймерам: в Китае их превращают в ускорители для ИИ Плоская или вертикальная: Logitech выпустила мышь с изменяемой формой Все новости
Закреплено
iPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодноiPhone 17 Pro или iPhone 18 Pro? Сравнили без фанатизмаiPhone 18 Pro vs iPhone 17 ProRTX 5070 без намордника: гоняем MSI Crosshair A16 HXХотелось WHOOP, но кусается? 5 достойных заменПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаAirDrop без Apple: LocalSend кидает файлы куда угодно

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

25 октября · Raskat

Зачем крутить педали, если есть мотор? Обзор RASKAT E-MTB от Яндекс Фабрики

Электротяга, комфорт и реальные впечатления от поездок. Разбираемся, чем хорош RASKAT E-MTB и какие у него недостатки.
  1. 22 Окт

    Samsung

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух

    Обзор Samsung Odyssey G8 G80HF: один монитор вместо двух
  2. 21 Окт

    HUAWEI

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

    Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач
  3. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  4. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  5. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
Смотреть все обзоры →