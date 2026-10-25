«Гангстерленд», 2 сезон: график выхода всех серий в 2026 году

Второй сезон криминального сериала «Гангстерленд» с Томом Харди, Пирсом Броснаном и Хелен Миррен стартовал 18 сентября 2026 года. Рассказываем, когда выходят новые серии и на какую дату запланирован финал.
Второй сезон «Гангстерленда» (MobLand) продолжает историю лондонской криминальной семьи Харриганов. Пока конкуренты пытаются разрушить их преступную империю, Гарри да Соуза в исполнении Тома Харди вынужден разбираться не только с внешними угрозами, но и с конфликтами внутри семьи.
Продолжение включает 10 эпизодов, которые выходят еженедельно на стриминговом сервисе Paramount+.
График выхода серий «Гангстерленд», 2 сезон
Премьера состоялась 18 сентября 2026 года. Новые эпизоды появляются каждую пятницу, а заключительная серия выйдет 20 ноября.
|Серия
|Дата выхода
|1 серия
|18 сентября 2026
|2 серия
|25 сентября 2026
|3 серия
|2 октября 2026
|4 серия
|9 октября 2026
|5 серия
|16 октября 2026
|6 серия
|23 октября 2026
|7 серия
|30 октября 2026
|8 серия
|6 ноября 2026
|9 серия
|13 ноября 2026
|10 серия (финал)
|20 ноября 2026
Где смотреть второй сезон «Гангстерленда»?
Официальная премьера новых серий проходит на Paramount+. Доступность сериала зависит от страны и региона.
Будет ли 3 сезон «Гангстерленда»?
Paramount+ продлил «Гангстерленд» на третий сезон ещё до премьеры второго. Точная дата выхода продолжения пока не объявлена.