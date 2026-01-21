Стало известно, когда 5G появится в России

В России уже в 2026 году могут заработать первые коммерческие сети мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом рассказал «Ведомостям» представитель Минцифры РФ.

По его словам, сейчас обсуждается возможность расширить основной частотный диапазон для запуска 5G. Речь идет о полосе от 4400 до 4990 МГц. Ранее для этих целей был утвержден более узкий диапазон — от 4800 до 4990 МГц.

Летом 2025 года министерство планировало провести аукцион и распределить два лота частот в этом диапазоне между операторами связи. Однако в октябре торги отменили. На данный момент окончательных решений о новых сроках и условиях аукциона пока не принято.

Мобильные операторы и эксперты не раз указывали, что предложенные государством частоты подходят как дополнительные. Основным диапазоном для сетей 5G во всем мире считаются частоты 3400-3800 МГц. Компании отмечают, что у согласованного в России диапазона есть серьезные минусы: почти нет подходящего оборудования, а базовые станции имеют небольшую дальность действия.