В России к 5G смогут подключаться iPhone и другие зарубежные смартфоны

В проекте требований для сетей 5G Минцифры убрало норму об обязательной российской криптографии.
Редакция The GEEK сегодня в 15:17

Минцифры пересмотрело правила для оборудования 5G и убрало идею обязательного использования российских криптоалгоритмов. Теперь в проекте требований указаны сразу несколько вариантов: российский «Кузнечик», а также зарубежные SNOW, AES и ZUC.

Это означает, что iPhone, Samsung, Pixel и любые другие иностранные смартфоны смогут подключаться к российским 5G-сетям, когда те заработают.

Ранее обсуждалась жёсткая схема, при которой производители должны были внедрить российскую криптографию. Но крупные бренды прямо дали понять, что делать этого не будут. В таком сценарии большинство смартфонов оказалось бы несовместимо с российским 5G, а поставки устройств могли бы остановиться.

Отказ от обязательной криптографии снимает блокировку с рынка и сохраняет конкуренцию. Теперь технических препятствий для работы иностранных смартфонов в будущих 5G-сетях нет.

