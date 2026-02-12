В Госдуме допустили блокировку Google в России

В России технически могут заблокировать Google. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Однако, по его словам, пока это не нужно. Свинцов считает, что Роскомнадзор ждёт возвращения Google в Россию, чтобы взыскать с корпорации деньги.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение всё-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернётся в Россию, и взыскать с него деньги», — сказал Андрей Свинцов.

Речь идет о долге Google перед российскими телеканалами, который в начале 2025 года составлял более 91,5 квинтиллиона рублей. Эта сумма связана с неустойкой за блокировку каналов российских телевещателей на YouTube.