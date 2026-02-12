В Госдуме допустили блокировку Google в России | The GEEK
close
Новости

В Госдуме допустили блокировку Google в России

Техническая возможность есть.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:35

В России технически могут заблокировать Google. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Однако, по его словам, пока это не нужно. Свинцов считает, что Роскомнадзор ждёт возвращения Google в Россию, чтобы взыскать с корпорации деньги.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение всё-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернётся в Россию, и взыскать с него деньги»,

— сказал Андрей Свинцов.

Речь идет о долге Google перед российскими телеканалами, который в начале 2025 года составлял более 91,5 квинтиллиона рублей. Эта сумма связана с неустойкой за блокировку каналов российских телевещателей на YouTube.

id·219393·20260212_1335
WhatsApp ответил на блокировку мессенджера в России
Google готовит к выходу первую бету Android 17
WhatsApp фактически полностью заблокировали в России
В России создадут IMEI-базу мобильных устройств и привяжут к ней SIM-карты
Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Белый список сайтов
Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов
Банкам ужесточили условия попадания в «белый список» сайтов
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Google разрешила пользователям Gmail менять адрес электронной почты
Google вывезет из России часть своих серверов, ускорявших загрузку YouTube
Google признала проблему AI чат-ботов: точность ответов не дотягивает до 70%
Google Pixel 10 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры