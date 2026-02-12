WhatsApp ответил на блокировку мессенджера в России | The GEEK
close
Новости

WhatsApp ответил на блокировку мессенджера в России

Разработчики пообещали делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:42

11 февраля домен WhatsApp исчез из базы Национальной системы доменных имен (НСДИ) в России. Из-за этого мессенджер оказался фактически полностью заблокирован на территории страны.

Спустя несколько часов команда WhatsApp опубликовала свой комментарий в соцсети X на русском и английском языках.

«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи»,

— WhatsApp.

Накануне Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России. Он также связал замедление мессенджера с попыткой российских властей перевести пользователей «на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

id·219389·20260212_1142
WhatsApp фактически полностью заблокировали в России
В России создадут IMEI-базу мобильных устройств и привяжут к ней SIM-карты
Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Белый список сайтов
Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов
Банкам ужесточили условия попадания в «белый список» сайтов
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
«Википедию» могут частично заблокировать в России
Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года
Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году
В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов
Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp
В России начались массовые сбои в работе WhatsApp
«iMessage невозможно заблокировать». Вокруг сервиса Apple снова возник миф
В Max зафиксирован масштабный сбой: проблемы со входом, сообщениями и звонками
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры