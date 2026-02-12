WhatsApp ответил на блокировку мессенджера в России

11 февраля домен WhatsApp исчез из базы Национальной системы доменных имен (НСДИ) в России. Из-за этого мессенджер оказался фактически полностью заблокирован на территории страны.

Спустя несколько часов команда WhatsApp опубликовала свой комментарий в соцсети X на русском и английском языках.

«Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение. Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение — это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи», — WhatsApp.

Накануне Павел Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России. Он также связал замедление мессенджера с попыткой российских властей перевести пользователей «на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».