Россияне стали чаще страховать смартфоны

В России почти вдвое вырос спрос на страхование смартфонов. По данным объединённой розничной сети МегаФона и Yota, во втором полугодии 2025 года количество оформленных полисов увеличилось на 75% по сравнению с первым полугодием.

Пик спроса пришёлся на сентябрь. В этом месяце объём оформленных страховок оказался в 2,2 раза выше среднегодового уровня. Рост связывают с сезонным обновлением техники и покупкой смартфонов к началу учебного года.

Чаще всего клиенты страхуют устройства Samsung, Realme и Huawei. В регионах Поволжья лидируют Xiaomi, Realme и Apple. Самым дорогим застрахованным смартфоном в 2025 году стал iPhone 16 Pro Max стоимостью 239 тысяч рублей. Среди других моделей с высокой страховой суммой — Galaxy Z Fold7 за 220 тысяч рублей и iPhone 17 Pro Max за 215 тысяч рублей.

Больше всего страховок оформляют жители Москвы, Краснодарского края и Башкирии. В десятку регионов по спросу также вошли Югра, Свердловская область, Санкт-Петербург, Саратовская и Нижегородская области, Татарстан и Оренбургская область.